«El contacto entre el medio rural y la sociedad se está perdiendo a pasos agigantados»

Diego Martín, presidente de la Asociación Huerteco ALICIA PÉREZ Miércoles, 11 julio 2018, 09:49

La Asociación Huerteco se fundó hace cuatro años para formalizar la unión de varios jóvenes de la provincia de Burgos con la intención de mostrar de primera mano que otra forma de alimentarse y relacionarse con el medio es posible y de obtener alimentos sanos, sabrosos y sostenibles. Su proyecto 'El huerto escolar' ha llegado este curso a casi 2.000 escolares y 150 docentes, y en total, han participado en sus actividades 2.500 personas.

–¿Cuáles son los objetivos con los que trabaja la asociación?

–En un principio se centró en producir y ofrecer a personas cercanas una alternativa de consumo de verduras y hortalizas que recuperen los sabores y saberes de antes. Actualmente mantiene esa vocación de autoconsumo de productos sabrosos y sanos, y ha desarrollado su faceta de educación y sensibilización ambiental.

–¿Qué programas y actividades desarrolla la asociación?

–En los dos últimos años hemos desarrollado el proyecto 'El huerto escolar' en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. Se trata de uno de los proyectos estrella de la asociación, ya que con este proyecto conseguimos acercar a escolares de Infantil hasta el último ciclo de Primaria todo el potencial del huerto ecológico, aparte de que el alumnado disfruta aprendiendo y trabajando sin darse cuenta las competencias del currículum académico. También desarrollamos actividades de sensibilización, por ejemplo, una semana medioambiental para el colegio Solar del Cid. Todo el alumnado participó en las diferentes actividades que preparamos, con una gymkana final que unió a alumnado, profesorado y familiares. También hemos hecho una actividad de creación de huertos ecológicos dentro del 'L'oréal citizen day', donde más de 60 personas aprendieron a crear desde cero un huerto ecológico. Además, quedaron seis bancales instalados, cuyo mantenimiento será responsabilidad de los trabajadores de la fábrica.

–¿Es importante acercar el medio rural y natural a los ciudadanos?

–Creemos que se está perdiendo a pasos agigantados el contacto entre el medio rural y la ciudadanía. Aunque es muy sorprendente, no es extraño preguntar al alumnado de Infantil y Primaria de dónde vienen por ejemplo las patatas y que te contesten «del congelador» o «del súper», y que no reconozcan ni siquiera la planta de la patata. Es una situación alarmante.

–¿También pretenden sensibilizar sobre los alimentos ecológicos?

–Para Huerteco es muy importante la alimentación, no solo por la repercusión que tiene en nuestra salud, sino por el impacto que tiene en el medio ambiente. Lo ecológico ahora está de moda y esperemos que venga para quedarse, pero nosotros vamos más allá. No nos sirve un kiwi ecológico que viene de Nueva Zelanda, abogamos por un consumo lo más local y justo con el productor posible. Abogamos por consumir menos carne, de más calidad y de cercanía. En España ya no habría superficie para cultivar el pienso que se comen los animales que consumimos y lo importamos de países en los que se producen monocultivos que empobrecen el suelo y el planeta. Es muy perjudicial para el mundo en el que vivimos que los alimentos que ingerimos recorran, de media, 3.000 kilómetros antes de llegar a nuestro plato.

–¿Qué demandarían desde la asociación a las administraciones?

–La colaboración con las administraciones es vital para un cambio de modelo. No es lógico que quien quiere hacer las cosas de forma sostenible tenga que pagar un sello. Entendemos que quien tiene que pagar es quien contamina a los consumidores y el planeta, y no quien hace las cosas pensando no solo en su beneficio sino en el de los demás. Aunque las administraciones tienen un papel muy importante en las reglas del juego, la decisión final es del consumidor final. Cuando compras, votas y cada día hay elecciones. Hay que pensar si votamos entre otras cosas por producto local o producto del otro lado del planeta.

