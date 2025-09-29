Consulta las 2.610 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl Este 30 de septiembre se completa la puesta en marcha del programa de trayectos gratuitos metropolitanos e interurbanos en Castilla y León gestionados por la Junta

Desde el lunes 1 de septiembre está en funcionamiento el Sistema Buscyl, un bono de transporte que permite viajar gratuitamente en los autobuses metropolitanos e interurbanos gestionados por la Junta de Castilla y León. El objetivo de esta iniciativa es promover el uso del transporte público, frenar la despoblación y facilitar la movilidad entre municipios y ciudades.

Asimismo, las personas no empadronadas en la comunidad pueden utilizar la tarjeta como monedero electrónico para pagar el importe correspondiente a cada desplazamiento.

1.882 rutas nuevas disponibles

Los 300.000 usuarios que ya la han solicitado, de esta forma, ya pueden disfrutar de las 2.610 rutas autonómicas que componen el programa, el cual se ha ido completando a lo largo del mes de septiembre, hasta alcanzar la totalidad de las rutas el día 30. De estas, 603 son en la provincia de Valladolid.

Cómo solicitar la tarjeta BUSCyL

La tarjeta se encuentra disponible en dos modalidades: digital, mediante un código QR enviado al correo electrónico de la persona solicitante, y física; y su solicitud puede realizarse a través de la página web www.buscyl.es. Desde julio pasado está operativa para menores de 15 años, mientras que el resto de usuarios disfrutan de la gratuidad en los desplazamientos desde el 1 de septiembre.

Por otro lado, si se prefiere realizar el trámite de forma presencial, deberá completar el formulario disponible en la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León, que puede imprimirse desde la web o solicitarse en las propias oficinas. Posteriormente, será necesario presentarlo en las dependencias y oficinas de la Junta, como los Servicios o Delegaciones Territoriales. También se podrá entregar en ayuntamientos o en Delegaciones del Gobierno. En todos los casos, el formulario deberá ir acompañado de la documentación exigida.

¿Hace falta que el certificado de empadronamiento tenga una validez mínima para obtener la tarjeta Buscyl?

En principio, no será necesario presentar el certificado de empadronamiento, ya que la información se verificará de forma automática a través del INE. Únicamente habrá que aportarlo si la persona interesada se opone a dicha consulta, en cuyo caso deberá adjuntar el documento que acredite su empadronamiento en Castilla y León. Este certificado deberá tener una fecha de expedición no superior a tres meses.

¿Se puede pagar el viaje de un acompañante?

Sí, es posible, pero la gratuidad o bonificación solo se aplica a la persona titular. En otras palabras, con la tarjeta BUSCYL se puede abonar el billete de un acompañante, aunque en este caso se cobrará la tarifa ordinaria sin descuento, descontándose el importe del saldo del monedero de la tarjeta de transporte correspondiente.

Fecha de caducidad

La tarjeta física no tiene fecha de caducidad. No obstante, cada tres años (o antes, según la situación del titular), se enviará un aviso para verificar que continúa cumpliendo los requisitos necesarios y pueda seguir utilizándola.