Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»

Septiembre ya está aquí y con la llegada del nuevo mes, que obliga a volver a la rutina a quienes disfrutaban de los últimos días ... de vacaciones, la tarjeta Buscyl comienza a funcionar. Al menos eso especifica la Junta de Castilla y León que apuntaba, cuando presentó el servicio de transporte gratuito en la Comunidad, que la tarjeta -inexistente por el momento- comenzaría a funcionar desde el 1 de septiembre «para las rutas de transporte interurbano de Castilla y León». Si bien, la realidad de este lunes para algunos usuarios habituales de las líneas de autobús que conectan la capital con diferentes puntos de la provincia es que esta inauguración no ha estado exenta de incidencias.

Decenas de usuarios confiesan no haber recibido aún el código QR necesario para viajar gratis «pese a que hemos solicitado esta tarjeta en julio», mientras que los más afortunados, los que lo han recibido a tiempo, no lograban pasarlo porque «las máquinas de autobús no lo leen».

En este segundo caso y tal y como confirma Teresa Fernández, una de las usuarias que sí ha recibido el QR, «el autobusero me ha apuntado el código que viene debajo del QR y me ha dejado montar sin pagar». Otros, como Antonio José Junquera, natural de Cabezón de Pisuerga, confiesa que esta mañana, al ir a pasar el QR, «la maquina del autobús no funcionaba y el autobusero me ha hecho pagar mi billete». Una mezcla de descontento y desinformación que parece no haber conseguido el objetivo de la Junta de «garantizar la gratuidad del transporte».

En esta mañana de lunes, son muy pocos los usuarios que se encuentran en la estación de autobuses de Valladolid los que han conseguido el código QR que debería dar gratuidad en el transporte de las 284 rutas gratuitas en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma. La mayoría de usuarios que aguardan en la cola para subir al bus, sin tener muy claro con qué tarjeta validar su billete, aseguran: «Hemos solicitado Buscyl en julio y todavía no tenemos ni el QR ni la tarjeta».

En contraposición, la página web de la Junta de Castilla y León detalla que «las solicitudes siguen abiertas y con prioridad al canal digital» y añaden: «tras la solicitud en la página web de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso». «Un código QR que no llega y un uso que no es posible», puntualiza Belén Torregrosa, que pese a haber registrado su solicitud en julio todavía no ha recibido el QR.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha afirmado hoy en rueda de prensa que «con la tarjeta digital Buscyl no solo garantizamos la gratuidad del transporte, sino que abrimos la puerta a una nueva etapa de modernización en la gestión pública. La Junta de Castilla y León demuestra que puede ser pionera en soluciones digitales útiles para todos». No obstante, ha añadido que «más de 150.000 usuarios tienen ya reconocido el derecho a viajar de manera gratuita, lo que evidencia la gran acogida de esta medida».

Calendario previsto por la Junta

La Junta de Castilla y León tenía previsto que hoy, 1 de septiembre, se implantara la gratuidad en las 83 rutas de las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. El 15 de septiembre la incorporación de las nuevas líneas y el 30 de septiembre la cobertura total de todas las rutas autonómicas hasta conseguir las 2.610 rutas.

Los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital y se prorrogarán durante un periodo transitorio hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl. Por otro lado, la Junta de Castilla y León asumirá desde el día 1 de septiembre la financiación que hasta ahora venían abonando los ayuntamientos, siendo un compromiso que el propio presidente de la Junta de Castilla y León avanzó semanas atrás.