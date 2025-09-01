El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Usuarios esperan para subir a un autobús en la estación de Valladolid. Carlos Espeso

Castilla y León

Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»

El nuevo sistema de transporte gratuito ha empezado a funcionar hoy con incidencias en la recepción del código necesario y en la lectura del mismo han empañado el estreno

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:18

Septiembre ya está aquí y con la llegada del nuevo mes, que obliga a volver a la rutina a quienes disfrutaban de los últimos días ... de vacaciones, la tarjeta Buscyl comienza a funcionar. Al menos eso especifica la Junta de Castilla y León que apuntaba, cuando presentó el servicio de transporte gratuito en la Comunidad, que la tarjeta -inexistente por el momento- comenzaría a funcionar desde el 1 de septiembre «para las rutas de transporte interurbano de Castilla y León». Si bien, la realidad de este lunes para algunos usuarios habituales de las líneas de autobús que conectan la capital con diferentes puntos de la provincia es que esta inauguración no ha estado exenta de incidencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  5. 5

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  6. 6

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  7. 7

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  8. 8

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  9. 9

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  10. 10

    El segoviano Diego Calores gana el concurso nacional de cortes de Medina del Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»

Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»