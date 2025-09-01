Castilla y León inaugura BUSCYL, su nuevo modelo de transporte

El transporte público en Castilla y León ha vivido este lunes un día importante. En Arroyo de la Encomienda se ha presentado de manera oficial ... la tarjeta digital Buscyl, que permitirá viajar gratis por toda la comunidad. Este nuevo sistema ha causado gran expectación entre la ciudadanía, tanto que ya ha superado las 150.000 solicitudes, una cifra que rebasa con holgura las previsiones de la Junta, que hace apenas una semana calculaba en torno a 130.000.

Ese interés masivo también ha traído consigo algunos contratiempos. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, reconoció sin rodeos que «en un procedimiento tan masivo se han producido muchas incidencias», admitió, aunque aseguró que todas ellas se están comunicando a los usuarios y resolviendo poco a poco. En cualquier caso, el sistema prevé un periodo de transición para que nadie se quede sin viajar. Quienes aún no tengan la nueva tarjeta podrán seguir usando sus bonos habituales hasta recibir el nuevo título.

El alto número de solicitudes muestra, en palabras de Sanz Merino, que los ciudadanos ven Buscyl como «una medida útil, que mejora la calidad de vida de las personas y que va a ser bien recibida en todos los rincones de la comunidad». Aunque las incidencias de estos primeros días obliguen a un esfuerzo extra de coordinación, la Junta confía en que el sistema funcione con normalidad en pocas semanas.

El acto en Arroyo reunió a numerosos representantes públicos y del sector del transporte. El consejero estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; la directora general de Transportes, así como alcaldes y concejales de distintos municipios del alfoz vallisoletano. El consejero quiso destacar que Buscyl no es solo un título de viaje más, sino «el inicio de una nueva etapa en la movilidad de Castilla y León». Según dijo, la tarjeta digital supone modernizar la gestión de los servicios públicos, pero también garantizar la igualdad. «Es una herramienta de equidad territorial y social que facilita el acceso a lo que consideramos un derecho: la movilidad. Además, permite ahorrar a las familias, contribuye a luchar contra la despoblación y fomenta un transporte más sostenible».

Ampliar Autoridades asistentes al acto de presentación L. Negro

La gratuidad arranca con 284 rutas metropolitanas e interurbanas, repartidas por las nueve provincias. A partir del 15 de septiembre se incorporarán más líneas y, el 30, la cobertura será total, es decir, que llegará a las 2.610 rutas autonómicas. Gracias a la digitalización, la Junta ha podido adelantar un mes el calendario previsto inicialmente.

Cómo funciona Buscyl

La tarjeta puede solicitarse a través de la web www.buscyl.es. Los usuarios reciben un código QR en su correo electrónico que les permite subir al autobús desde el primer momento. Para quienes no dispongan de correo electrónico ni smartphone, la Junta ofrece una alternativa en papel: un QR impreso que llegará por correo postal.

Sanz Merino confirmó que en el futuro se desarrollará una aplicación móvil para integrar la tarjeta en sistemas de pago como Wallet, aunque de momento se opta por un formato sencillo, probado previamente con los títulos gratuitos para menores de 15 años.

La presentación sirvió también para anunciar una inversión de 34 millones de euros que la Junta destinará a la modernización de las flotas. El plan incluye la implantación de sistemas inteligentes de transporte en más de 2.000 autobuses, con el objetivo de mejorar la experiencia de los viajeros y avanzar hacia un modelo más sostenible. Además, el consejero recordó que la Junta asumirá el coste que hasta ahora soportaban los ayuntamientos en las rutas metropolitanas, lo que permitirá aliviar la carga de las administraciones locales y reforzar la colaboración institucional.

Ampliar Un usuario de Arroyo de la Encomienda utilizando la aplicación Buscyl L. Negro

Arroyo, pionero en gratuidad

El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ejerció de anfitrión y aprovechó la ocasión para recordar que su municipio lleva tiempo apostando por la gratuidad del transporte para colectivos concretos. «Nosotros ya lo habíamos implantado para jóvenes menores de 26 años, personas mayores, parados y personas con discapacidad», explicó y añadió que «Buscyl es una gran oportunidad para que todos apostemos por el transporte público, dejando un poco de lado el coche particular».