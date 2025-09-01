El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, prueba la tarjeta Buscyl acompañado del alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, y del presidente de la Diputación, Conrado Íscar. L. Negro

Castilla y León inaugura BUSCYL, su nuevo modelo de transporte

El debut de la tarjeta digital supera las 150.000 peticiones y obliga a gestionar incidencias

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:55

El transporte público en Castilla y León ha vivido este lunes un día importante. En Arroyo de la Encomienda se ha presentado de manera oficial ... la tarjeta digital Buscyl, que permitirá viajar gratis por toda la comunidad. Este nuevo sistema ha causado gran expectación entre la ciudadanía, tanto que ya ha superado las 150.000 solicitudes, una cifra que rebasa con holgura las previsiones de la Junta, que hace apenas una semana calculaba en torno a 130.000.

