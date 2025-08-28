Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León Se encuentra disponible tanto en formato digital con un QR en el móvil como en tarjeta física



La tarjeta BUSCyL es el nuevo título de transporte impulsado por la Junta de Castilla y León que permitirá a los empadronados en la comunidad viajar gratis en los autobuses metropolitanos e interurbanos de las líneas que gestiona el Gobierno de la comunidad. Se trata de una medida histórica que busca fomentar el transporte público, reducir la despoblación y facilitar la movilidad entre pueblos y ciudades.

Disponible tanto en formato digital (QR en el móvil) como en tarjeta física, su uso ha comenzado de forma progresiva a lo largo del verano y continuará en otoño de 2025, empezando por los menores de 15 años en julio y extendiéndose después al resto de usuarios.

Aquí tienes una guía clara y actualizada sobre cómo obtener la tarjeta BUSCyL para viajar gratis en los autobuses interurbanos y metropolitanos de Castilla y León.

1 Crea una cuenta

Para ello habrá que escribir un correo electrónico. En dicho correo, el usuario recibirá un enlace al que tendrá que acceder para escribir una nueva contraseña. Una vez sea validada, la cuenta ya estará creada. Entramos con el correo y la nueva contraseña y ya podremos proceder al apartado de 'solicitar la tarjeta'.

2 Rellena los datos que se indican

El solicitante tendrá que rellenar los campos obligatorios que se indican en la web. Estos serán el DNI, nombre, los dos primeros apellidos y la fecha de nacimiento. Después, solo queda rellenar la dirección de casa y el lugar donde está empadronado.

3 Datos de la tarjeta

Ahora es momento de indicar los datos de la tarjeta, aunque está la opción de 'Marcar si el titular es el mismo que el solicitante', lo que hace que no sea necesario volver a escribir de nuevo todos los datos.

4 Perfil del bonificado

En este apartado hay que indicar la provincia de Castilla y León en la que se reside y después, indicar si eres familia numerosa o familia numerosa especial.

5 Documentación adjunta

Este es el último paso. En este apartado el solicitante debe subir una imagen del documento de identidad por las dos caras seleccionando la opción 'Seleccionar archivo'. Después, una vez aceptados los términos, seleccionamos la casilla 'Solicitar'.

La tarjeta BUSCyL puede recibirse en formato digital (con un QR enviado por email) o en formato físico por correo postal.

Cómo solicitarla de manera presencial

Puedes descargar e imprimir el formulario desde la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León o recogerlo en oficinas de la Junta, servicios territoriales o delegaciones. Presenta la solicitud junto con la documentación requerida.