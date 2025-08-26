El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Luis Sanz Merino y Laura Paredes explican las novedades de la implantación de Buscyl. Carlos Espeso

La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR

La Junta adelanta un mes la gratuidad del transporte en autobús y opta por un formato digital, más «moderno, ágil y útil» con posibilidad de físico para quienes lo soliciten

Lucía San José

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 15:16

«Hoy mismo se están enviando ya las tarjetas Buscyl con el QR que servirá para acceder de manera gratuita al autobús», ha afirmado el ... consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, este martes ante la iniciativa que se amplía para todos los empadronados en Castilla y León y que se completará con todas las rutas el 30 de septiembre, un mes antes de lo previsto. Los usuarios recibirán el código en su correo electrónico o, en el caso de no haber facilitado una dirección, por un envío postal en formato impreso.

