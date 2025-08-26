La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR

«Hoy mismo se están enviando ya las tarjetas Buscyl con el QR que servirá para acceder de manera gratuita al autobús», ha afirmado el ... consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, este martes ante la iniciativa que se amplía para todos los empadronados en Castilla y León y que se completará con todas las rutas el 30 de septiembre, un mes antes de lo previsto. Los usuarios recibirán el código en su correo electrónico o, en el caso de no haber facilitado una dirección, por un envío postal en formato impreso.

La directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, ha estimado que 130.000 personas tendrán sus tarjetas operativas desde el 1 de septiembre. Además, ha explicado que el 86% de las solicitudes telemáticas han podido tramitarse ya con rapidez, mientras que las presentadas en papel requieren un proceso de «depuración más exhaustivo» debido a duplicidades, errores o incongruencias en los formularios.

La acogida ciudadana ha superado las expectativas iniciales. «Hemos constatado que es una medida atractiva para la población», ha asegurado el consejero, quien ha revelado que hasta el momento se han recibido más de 190.000 solicitudes de la nueva tarjeta, de las cuales 150.000 pertenecen a mayores de 15 años, es decir, al segmento de población que hasta ahora no estaba cubierto por la gratuidad.

2.610 rutas autonómicas

El Gobierno autonómico ha decidido, además, adelantar los plazos. La totalidad de las rutas disponibles debía estar vigente el 31 de octubre, pero finalmente se ha fijado el 30 de septiembre como fecha para que los 2.610 trayectos autonómicos queden incluidos en el sistema. Una implantación progresiva y que se desarrollará en tres fases. El lunes se activará en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, además de en unas 200 rutas interurbanas de Ávila, Palencia, Soria y Zamora. Después, el 15 de septiembre se incorporarán nuevas líneas, hasta culminar el proceso el 30 de septiembre, cuando planean que alcance toda la Comunidad.

«Quiero aclarar que los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl digital durante un periodo transitorio», ha asegurado Sanz, consciente de la confusión generada en los últimos días, antes de añadir que «se van a poder seguir emitiendo y recargando tarjetas metropolitanas de manera gradual», hasta que la nueva tarjeta quede plenamente consolidada.

El modelo, según ha apuntado el consejero, aporta múltiples ventajas. «Rapidez, porque anticipamos su implantación; sencillez, ya que se utiliza como cualquier billete digital al que estamos acostumbrados; y modernidad, al estar enmarcado en el proceso de implantación de sistemas inteligentes en el transporte», ha enumerado.

Durante el debate sobre el estado de la Comunidad el pasado mes de marzo, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la intención de implantar la gratuidad del transporte en autobús de titularidad autonómica antes de finalizar 2025. Ese mismo mes se puso en marcha el proyecto Buscyl, que desde julio ha estado disponible para los menores de 15 años, que ya podían viajar gratis en las rutas gestionadas por la Junta. Esta experiencia a través de los QR «ha sido positiva y un testaje adecuado para poder reutilizarlo en el ámbito que queremos ampliar ahora», ha asegurado el consejero.

«Son medidas que sirven para luchar contra la despoblación, facilitan el ahorro a las familias, avanzan en sostenibilidad ambiental y generan oportunidades en todo el territorio» José Luis Sanz Merino Consejero de Movilidad y Transformación Digital

Además, la Junta considera que se trata de una política pública con beneficios que trascienden lo estrictamente relacionado con la movilidad. «Son medidas que sirven para luchar contra la despoblación, facilitan el ahorro a las familias, avanzan en sostenibilidad ambiental y generan oportunidades en todo el territorio», ha defendido Sanz.

En cuanto a las empresas operadoras de transporte, la Consejería ha afirmado que ha mantenido un contacto constante: «Como todos los comienzos, seguro que habrá incidencias, pero quiero agradecer a las empresas su compromiso y disposición a trabajar con la Junta y con los ciudadanos en la implantación de esta pionera iniciativa». Actualmente, unos 2.000 autobuses de la Comunidad disponen ya del sistema necesario para validar los códigos QR.

400 tarjetas físicas enviadas

Aunque se enviaron algunas tarjetas físicas en los primeros compases del proceso, la Junta ha optado rápidamente por volcarse en la solución digital. «Enseguida vimos que no era necesario hacer ese esfuerzo, porque el código QR ofrecía una respuesta mejor», ha reconocido el consejero, que ha apuntado que solo se llegaron a enviar «unas 400 tarjetas físicas».

Con la mirada puesta en el arranque del próximo lunes, la Junta espera que las 130.000 personas que estrenarán la Tarjeta Buscyl inauguren una etapa en la que el transporte público gane usuarios.