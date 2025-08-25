El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nueva tarjeta de transporte público Buscyl. El Norte
Valladolid

Arroyo prorroga la vigencia de todos sus carnés de bus gratuitos hasta la implantación de la tarjeta Buscyl

El Ayuntamiento mantendrá la gratuidad para los menores de 26 años, desempleados, personas con discapacidad y mayores de 60

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:29

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha decidido ampliar la validez de todas sus tarjetas gratuitas de autobús para los trayectos por el interior del municipio, a la espera de que la Junta de Castilla y León pueda garantizar la completa implantación del carné Buscyl, prevista inicialmente para el 1 de septiembre.

El alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, explicó que la medida adoptada obedece a la «situación de incertidumbre» en la que se encuentran los vecinos. «Nadie nos garantiza que la nueva tarjeta de transporte vaya a estar ompletamente operativa a fecha 1 de septiembre, por lo que se ha optado por mantener todos nuestros carnés gratuitos para no perjudicar a ninguno de los usuarios que actualmente disfruta de estas ventajas», apuntó.

El convenio vigente entre el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y La Regional (concesionaria del servicio de transporte metropolitano entre el municipio y Valladolid) se extiende hasta el 31 de diciembre y la cuantía económica estipulada incluye hasta cuatro tarjetas gratuitas de autobús para los trayectos urbanos: menores de 26 años, desempleados, personas con discapacidad (con un grado superior al 33 por ciento) y mayores de 60 disfrutarán de esta gratuidad que les otorga el consistorio del municipio vallisoletano.

«El 8 de septiembre empiezan los colegios, el 15 arrancan los institutos y los entrenamientos ya están en marcha en muchas de las instalaciones deportivas. No podemos permitir que se perjudique a nuestros jóvenes y tengan que empezar a pagar por los trayectos urbanos por culpa de un retraso en el envío de la tarjeta Buscyl. Lo mismo ocurre con el resto de beneficiarios de los carnés gratuitos de transporte. Cuando la Junta lo tenga todo listo y funcionando como debe, se cancelarán, pero mientras tanto, no», aseveró.

El equipo de Gobierno municipal valoró la decisión de la Junta de Castilla y León de convertir en gratuito el transporte metropolitano, pero dejó claro que el Consistorio seguirá al lado de sus vecinos y, más allá de la gratuidad, mantendrá todos los servicios extra que se recogen en el convenio entre el Ayuntamiento y La Regional. En este sentido, recordó que son más del doble de los estipulados en la concesión inicial.

