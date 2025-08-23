El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo El 1 de septiembre la tarjeta Buscyl sustituye a todos los abonos regionales, pero miles de usuarios que la han solicitado todavía no la han recibido y se exponen a pagar el billete sin descuentos

A nueve días de empezar a ser válida, la tarjeta que promete la gratuidad del transporte metropolitano en Castilla y León es una incógnita. A día de hoy no ha llegado y son muchos los solicitantes que la tendrán que esperar más allá del 1 de septiembre, cuando empieza a funcionar. Y eso es un problema, porque desde ese día es el único método de pago válido para beneficiarse de las tarifas reducidas.

Esto ha generado una serie de dudas y una batería de peticiones en las Cortes de Castilla y León para que el sistema sea plenamente operativo a partir del 1 de septiembre y no genere incomodidad y gasto a los ciudadanos, todo lo contrario de lo que anuncia, que es transporte a coste cero y sin pegas, aunque no para todo el mundo.

Pero, ¿quién puede usar la tarjeta? ¿Qué pasa si el día 1 de septiembre no me ha llegado y la tengo solicitada? ¿Se pueden seguir usando los abonos que existían hasta ahora para el transporte metropolitano? Esta es la situación.

El 1 de septiembre Cuándo empieza a ser válida y qué pasa si no la tengo

Para empezar, decir que a partir del próximo 1 de septiembre solo se podrá acceder al autobús metropolitano en el transporte público mediante la nueva tarjeta BUSCYL o, abonando el importe del billete sencillo. Aunque empezaron a solicitarse el 1 de julio, hace casi dos meses, la mayoría tienen pendiente recibirla. Se están emitiendo y llegarán en las próximas semanas.

Sólo para empadronados en Castilla y León Quién puede pedirla

El único requisito para solicitar esta tarjeta es estar empadronado en un municipio de Castilla y León. Los usuarios podrán viajar de forma gratuita con la nueva tarjeta Buscyl en todos los autobuses de titularidad de la Junta de Castilla y León. Los no empadronados podrán usar la misma tarjeta como monedero para abonar el precio correspondiente a cada viaje.

Único método de pago con descuento Los abonos dejan de funcionar

La tarjeta será el único medio de pago válido desde el 1 de septiembre, pero todavía no ha llegado a manos de miles de usuarios. Desde el pasado día 19 de agosto, a los usuarios que todavía no hayan recibido la nueva tarjeta, no les es posible recargar la antigua tarjeta con tarifas reducidas en los puntos habituales tal y como se venía haciendo hasta ahora. Eso supone «que las personas que no reciban a tiempo la tarjeta BUSCYL, o no la haya solicitado por falta de información, no puedan utilizar el autobús metropolitano con una tarifa reducida», explica el procurador salmantino del PSOE, Fernando Pablos.

En teoría, y según la Junta, sólo se podrán recargar tarjetas bonobus hasta el 31 de agosto y nada más en algunas oficinas; a partir de ahí, dejan de valer. Y quienes tengan saldos pendientes de gastar tendrán que reclamarlos a las operadoras de las líneas.

Cuáles son las soluciones

Habilitar urgentemente soluciones provisionales tales como la emisión de justificantes de solicitud, códigos QR temporales, validez por un periodo de tiempo de las tarjetas actuales son algunas de las propuestas que el PSOE ha llevado a las Cortes de Castilla y León, mediante una Proposición no de Ley, registrada por los procuradores socialistas salmantinos, con el objetivo de conseguir que ningún usuario habitual del transporte metropolitano, empadronado en la Comunidad Autónoma, se vea perjudicado a partir de 1 de septiembre de 2025 por no disponer aún de la tarjeta BUSCYL.

