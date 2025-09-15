El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Otras 47 rutas de autobús se incorporan en Palencia a las gratuitas

El nuevo sistema Buscyl de transporte avanza en su despliegue, con el objetivo de llegar a las 2.610 rutas a fin de mes en la comunidad

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:01

El sistema Buscyl, que conlleva la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano para los empadronados en Castilla y León, ha alcanzado ya las 240.317 tarjetas emitidas, tras aplicarse en 284 rutas desde el 1 de septiembre. La siguiente fase del despliegue, prevista para este lunes, incorpora otras 444 relaciones nuevas en la Comunidad, de las que 162 son regulares y 282 del transporte a la demanda. Por tanto, el sistema Buscyl contará desde hoy con un total de 728 rutas de Castilla y León.

Todo ello para desplegar un modelo de gestión que el 30 de septiembre llegará a las 2.610 rutas, entre regulares, a la demanda y de prestación conjunta.

Ahora, con la ampliación de nuevos itinerarios a partir de este lunes, la cifra de rutas gratuitas alcanza las 728, con la siguiente distribución por provincias: Ávila (98), Burgos (60), León (77), Palencia (101), Salamanca (69), Segovia (58), Soria (100), Valladolid (65) y Zamora (100).

Así, se convertirá en gratuita una de las rutas palentinas con más usuarios y frecuencias cada día y que une al primer y tercer municipio de la provincia: la línea Palencia-Villamuriel-Palencia, en sus dos recorridos, pasa ya a ser gratis. Entre las elegidas para esta segunda fase, está también la que une las principales localidades del norte a través de la CL-626, como las líneas Guardo-Cervera-Aguilar y la Cervera-Aguilar, bajo la misma concesión. Pero también la que une Cervera con Palencia capital, y que articula, de norte a sur el centro de la provincia.

De las 47 rutas gratuitas a partir del 15, 21 son de tipo regular, mientras que el resto son a la demanda.

