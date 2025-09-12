Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre

Desde el lunes 1 de septiembre se encuentra en vigor el Sistema Buscyl, un bono de viaje que permite desplazarse de forma gratuita en autobuses ... metropolitanos e interurbanos gestionados por el Gobierno de Castilla y León. La medida busca así fomentar el transporte público, reducir la despoblación y facilitar la movilidad entre pueblos y ciudades.

Además, los no empadronados en la Comunidfad puede utilizar la tarjeta como monedero para abonar el precio correspondiente a cada viaje.

444 rutas más disponibles

Para los más de 200.000 usuarios que ya la han solicitado, está programado que pasen a ser gratuistas 2.610 rutas autonómicas que irán entrando en este programa a lo largo del mes de septiembre. De estas, 603 serán en la provincia de Valladolid.

Tras arrancar el 1 de septiembre con 284 rutas metropolitanas e interurbanas gratuitas en toda Castilla y León, este lunes 15 de septiembre se sumarán otras 444 a la lista. Por último, el martes 30 de septiembre se unirán el resto de trayectos, hasta alcanzar los 2.610 que constituyen el total. En la página web de la Junta de Castilla y León se pueden consultar qué rutas de Buscyl estarán operativas en las fechas mencionadas.

Cómo solicitar la tarjeta BUSCyL

La tarjeta ya está disponible tanto en formato digital (a través de un código QR que llega al correo electrónico de quien lo solicite) como en formato físico. Puede solicitarse a través de la web www.buscyl.es. Desde el pasado mes de julio pueden hacer uso de ella los menores de 15 años, mientras que el resto de usuarios pueden viajar de forma gratuita desde el pasado 1 de septiembre.

Y si desea realizar el trámite de manera presencial tendrá que cumplimentar el formulario disponible que aparece en la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León, que podrá imprimir o solicitar en sus oficinas. Además, deberá presentarse en dependencias y oficinas de la Junta tales como Servicios o Delegaciones Territoriales; y también será posible en ayuntamientos o Delegaciones del Gobierno. Todo ello tendrá que ir junto con la documentación requerida.

¿Hace falta que el certificado de empadronamiento tenga una validez mínima?

En primera instancia no debería ser necesario el certificado de empadronamiento, ya que se consultará de manera automática a través del INE. Solo será necesario si el interesado se opone a esta consulta deberá adjuntar el certificado para justificar su condición de empadronado en Castilla y León. En este caso, el empadronamiento deberá tener una fecha de expedición inferior a 3 meses.

¿Se puede pagar el viaje de un acompañante?

Se podrá, pero solo se aplicará la gratuidad o bonificación a la persona titular. Es decir, con la tarjeta BUSCYL puede pagar el viaje de su acompañante, pero se le aplicará la tarifa ordinaria sin bonificación, y se descontará del importe del monedero de la tarjeta de transporte correspondiente.

Fecha de caducidad

La tarjeta física no tiene fecha de caducidad, aunque el propietario recibirá un aviso cada 3 años (en función de su condición puede ser antes), para comprobar que cumple con las condiciones y, por tanto, para poder seguir utilizándola.