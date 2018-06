El fiscal jefe Anticorrupción pide una «mejora» de los canales de denuncia Alejandro Luzón (2º izq.), acompañado del presidente del TSJ, José Luis Concepción, la fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, y el director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo. / GIT Alejandro Luzón clausura en Burgos el VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla insistiendo en la necesidad de profundizar en la educación y mejorar los sistemas de control de las administraciones públicas GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Miércoles, 20 junio 2018, 19:59

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha apelado hoy en Burgos a «mejorar» los canales de denuncia de los delitos económicos para facilitar así la investigación de procesos judiciales en un ámbito considerado prioritario por parte de los propios ciudadanos. En el marco de la clausura del VI Ciclo de Justicia organizado por El Norte de Castilla en la comunidad y moderado por el director de Relaciones Institucionales del periódico, Carlos Aganzo, Luzón ha insistido en la «necesidad» de abordar mejoras significativas en los canales de denuncia, tanto de personas que hayan participado en el delito como en personas ajenas al mismo.

«La corrupción ha exisitido siempre y no se va a erradicar en términos absolutos» Alejandro luzón

En este sentido, el fiscal jefe, que ha estado acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y de la fiscal Superior de la comunidad, Lourdes Rodríguez, ha lamentado la falta de «protección efectiva» de los denunciantes que no han participado en el acto delictivo y la falta de desarollo de un «modelo de colaboración activa» con los que sí han estado implicados, aunque sea de manera coyuntural. Dos cuestiones que otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno sí han desarrollado. «Debemos acercarnos» a esos modelos de manera progresiva, ha incidido.

A su juicio, esta es una de las cuestiones que con más prioridad se ha de abordar para atajar una problemática que «ha exisitido siempre» y que «nunca se va a erradicar del todo», como es la corrupción, pero no es la única. A este respecto, Luzón ha señalado la necesidad de establecer órganos jurídicos específicos en el ámbito de los delitos económicos, toda vez que la Audiencia Nacional no está especializada en estos asuntos. Y menos todavía teniendo en cuenta que actualmente no existe en el Código Penal un delito de 'enriquecimiento ilícito', lo que obliga a tramitar los procesos de corrupción a través del delito fiscal.

Paralelamente, el fiscal jefe también ha considerado necesario establecer mecanismos para la reparación del daño económico causado y plantear mejores «mecanismos de control» en todas las administraciones públicas, en especial en las locales y autonómicas. «Tenemos mucho margen de mejora» en un sistema de contratación pública «muy deficiente» que a menudo opera sin «transparencia» y en base a criterios «subjetivos», ha asegurado.

Educación en valores

A mayores, Luzón ha considerado «imprescindible» mejorar el ámbito educativo, ya que actualmente existe un «déficit en educación en valores», al tiempo que insistía en que «la corrupción moderna dista mucho del modelo tradicional». Ahora, ha señalado, trasciende del ámbito institucional y se introduce en el particular y se aprovecha del «perfeccionamiento» de los montajes para «ocultar el delito.

Sea como fuere, y a pesar de todos los retos a los que se enfrenta la lucha contra la corrupción, Luzón ha celebrado que «los ciudadanos no está resignados». Y es que, el hecho de que en todas las encuestas y sondeos se perciba la corrupción como uno de los principales problemas de España es «muy positivo», ya que significa que la ciudadanía es consciente del «daño» que causa a las «instituciones democráticas».