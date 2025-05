«Espero que no se me exija como mujer más que si fuera un hombre»

La nueva secretaria general de CC OO en Castilla y León es la quinta persona en ocupar este cargo en el sindicato líder en representatividad ... en la comunidad. Y es también la primera mujer al frente de la organización autonómica en sus 47 años de historia, aunque deja claro que no como producto de una cuota, sino como cabeza visible de un proyecto «de consenso« que ha salido adelante con un amplísimo respaldo del 90,08%. Cántabra de nacimiento «por casualidad», porque allí estaba la familia «por motivos de trabajo» de su padre cuando ella vino al mundo, Ana Fernández de los Muros (Torrelavega, 1966) se instaló con 15 años en Valladolid, el lugar de origen de su madre. Aunque reconoce que «dejar de ver el mar» de Laredo «fue durísimo», ha hecho su vida en la que considera «una ciudad estupenda para trabajar y para desarrollar cualquier profesión», en su caso como bibliotecaria de la Junta tras estudiar Geografía e Historia en la UVA. Divorciada y madre de dos hijos, ha pasado de capitanear la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras a guiar el rumbo del conjunto de la organización tras su elección en el XIII Congreso Regional.

–¿Cuándo le picó el gusanillo sindical y por qué?

–Como delegada sindical empecé hace casi 25 años. Trabajaba en esos momentos en la Biblioteca de Castilla y León, que es donde tenía mi puesto, y empecé como delegada como empezamos todos y todas, por echar una mano a los compañeros y compañeras y para intentar solucionar los problemas que teníamos en la biblioteca. Ahí empecé y a partir de ahí fui viviendo un poco más la vida del sindicato, implicándome más y comprometiéndome en otras responsabilidades.

–¿Pensó en algún momento que iba a llegar a lo más alto de CC OO?

–(Rotunda). Nunca. Nunca lo pensé. La verdad que no. Y aquí sí que quiero aclarar que no por ser mujer, ¿eh? Vuelvo a insistir en eso porque hay muchas mujeres en los órganos de dirección de Comisiones. Y porque desde una federación, desde un sector como el mío, te planteas continuar ahí a no ser que te necesiten.

–Aunque no le guste que se ponga el acento en ello, la realidad es que ha hecho historia al convertirse en la primera mujer al frente del sindicato en la región en casi medio siglo. ¿Eso tiene que ser un revulsivo para que haya más presencia femenina en los órganos de dirección?

–Creo que sí, efectivamente puede ser un revulsivo, puede ser un ejemplo. También espero que no se me exija como mujer más que si fuera un hombre, que ese también es un peligro. Esto de los acantilados de cristal y esas cosas, hay que tener cuidado con ello. Pero sí, por supuesto puede ser un ejemplo, como tantas compañeras antes. Las mujeres tenemos que cumplir un papel en el sindicato y en las organizaciones sociales y políticas con mucha más presencia de la que tenemos.

–¿Cuál ha sido su motivación para optar al cargo?

–La mayor motivación ha sido que mis compañeros y compañeras, en distintas conversaciones y en un primer momento, cuando ya Vicente (Andrés) estaba pensando en dejar la Secretaría General, me han apoyado y había un consenso en torno a mí. Si no hubiera habido un consenso evidentemente yo me habría planteado otra cosa. Pero el hecho de que te apoyen y que veas que tú puedes ser la persona que dé estabilidad a la organización te anima bastante.

–Se ha convertido en secretaria general de CC OO con un porcentaje de apoyo superior al 90%. ¿Cómo lo valora?

–Lo valoro muy positivamente, porque creo que es el reflejo de ese consenso que yo concitaba previo al congreso y que se ha manifestado en el voto. Eso me da también más fuerza y más capacidad para realizar el trabajo que tengo por delante.

–En sus discursos siempre aparecen dos palabras: diálogo y equipo. ¿Esa va a ser la impronta que va a marcar su mandato?

–Sí. Yo creo que el mejor liderazgo que hay es el conseguir que el equipo trabaje y los objetivos sean del colectivo. Hay muchas formas de ejercer liderazgo, yo creo en el liderazgo digamos que horizontal, y el equipo para mí es fundamental, fundamental. Y luego el diálogo también, por supuesto. Espero poder generar más espacios de diálogo y de debate en la organización y que de ahí consigamos tener proyectos de futuro que podamos realizar.

Jóvenes y «renovación generacional»

–Ha renovado la Comisión Ejecutiva en dos tercios. ¿Hacía falta un cambio tan profundo?

–Siempre es bueno, y el sindicato lo suele hacer siempre así, mantener a personas que puedan continuar en las secretarías o en las áreas fuertes, si es posible. Y renovar porque tiene que haber aire fresco necesariamente en las comisiones ejecutivas, y que además sean proyección de futuro. Yo he procurado, aunque no he conseguido personas muy jóvenes, que haya una renovación generacional, porque hacía mucha falta.

–¿Atraer a los jóvenes es una de las dificultades que tienen planteadas en este momento?

–Nosotros tenemos afiliación joven, pero no la suficiente. Los sindicatos de clase necesitamos reforzar nuestra presencia en el mundo joven y la única manera es escucharles. Lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero por eso nosotras vamos a intensificar los espacios de escucha de la gente joven para ver si somos capaces de que vean que el sindicato tiene una utilidad y que también podemos estar intentando defender sus intereses, que son los mismos que los del resto de la clase trabajadora pero tienen sus matices.

–¿Cuáles van a ser sus prioridades durante los próximos cuatro años?

–Varias. Lo primero va a ser procurar revalidar a Comisiones Obreras como primer sindicato en Castilla y León. Eso ya lo explicado, no es por el hecho de ser los primeros, es porque eso significará que tengamos más presencia en los centros de trabajo como sindicato de clase y poder estar representando a más trabajadores y a más trabajadoras. Eso lo primero. Queremos mantener también por supuesto nuestra presencia en el Diálogo Social, intensificar probablemente las exigencias en cuanto a lo que se realiza y los datos que tenemos de seguimiento de los acuerdos. Ahí vamos a intentar reforzar porque el Diálogo Social entendemos que es una herramienta muy útil para mejorar la vida de la ciudadanía, y nosotros con nuestras propuestas mejoramos las políticas del Gobierno.

–¿Cree que el Diálogo Social con la Junta va a ser más fácil sin Vox en el Ejecutivo?

–Está siendo ya más fácil. Hemos conseguido firmar los últimos acuerdos que teníamos pendientes, que tienen que ver además con Orientación y Formación, totalmente dirigidos al mundo del trabajo, pero veremos a ver qué sucede. Estamos preparados. La verdad es que lo que ha sucedido estos años para lo único que sirve es para que estemos preparados por si vuelve a suceder. Hoy es muy significativo el dato de Portugal, por ejemplo (en referencia a la victoria de los conservadores y el ascenso de la ultraderecha).

–¿Qué es lo primero que ha hecho tras tomar posesión?

–Lo primero que he hecho, aparte de intentar atender a los medios de comunicación, que son un valor imprescindible para nosotros como herramienta a la que podernos dirigir, es hablar con mi equipo y empezar a preparar nuestro trabajo de futuro y nuestros objetivos por áreas, que al final es como lo vamos a acabar desarrollando.

–Su predecesor, Vicente Andrés, asegura que no le ha dado consejos, sino que se ha limitado a contarle «lo que hay», y que además usted lo va a hacer «mejor» que él porque es «más lista y más hábil». ¿Que tiene que decir a eso?

–Realmente Vicente no me ha dado consejos, pero es una persona que sabe cómo aconsejar sin decirlo. No sé si yo soy más inteligente o más lista que Vicente, pero espero al menos hacerlo igual que él. Creo que ha sido un valor para el sindicato, que es una persona que ha vivido para el sindicato plenamente, que es un buen estratega y me conformo con eso, con al menos hacerlo igual que él. Sí que es cierto que lo que podamos mejorar respecto a la anterior etapa lo vamos a intentar hacer.