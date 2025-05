CC OO renovará su dirección «por consenso» con la primera mujer al frente del sindicato en medio siglo

«Hay una candidata que se llama Ana Fernández de los Muros y es una candidata por consenso del conjunto de esta organización, que es ... muy autocrítica y muy difícil», alguien que cuenta con «los apoyos de casi todas las organizaciones, si no de todas, y también obviamente y por supuesto con el mío». Con estas palabras ha presentado este lunes el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, a la que previsiblemente será su sucesora.

El relevo en la dirección de CC OO es un hecho después de que el que ha sido su máximo responsable durante ocho años haya confirmado que da un paso atrás, algo que se intuía desde que hace unos días hiciera unas declaraciones que sonaron a despedida. El cambio de liderazgo se materializará en el 13º Congreso que tendrá lugar en Valladolid el 14 y 15 de mayo, lo que situará al frente del sindicato mayoritario y «más añejo» a una mujer por primera vez en prácticamente medio siglo, puesto que la historia autonómica de esta central arranca en 1978.

Con ser un hito, a juicio de Ana Fernández de los Muros se trata de «algo circunstancial». Por eso y aun reconociendo que «evidentemente es un reto» que afronta «con mucha ilusión», considera que «lo importante es que desde el consenso en nuestro sindicato siempre se elige a la persona que se considera que puede llevar a cabo el proyecto con más garantías» con independencia de su género. Al hilo de esto, ha recordado que «abogamos por la igualdad fuera pero también en el ámbito interno desde hace muchos años, con muchas mujeres que han tenido y tienen puestos de responsabilidad en Castilla y León y en toda España».

Su candidatura irá acompañada por una propuesta de Comisión Ejecutiva que aunque está perfilándose todavía, renovará en alrededor de dos tercios a la actual. Esto se debe a que además de Vicente Andrés saldrán de ese órgano otros veteranos con una larga trayectoria en la lucha obrera en la comunidad como Saturnino Fernández de Pedro, el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social; Carmen Álvarez, encargada y de Formación y Política Industrial; Enrique Castillejos, responsable de Administración y Finanzas, e Ignacio Fernández, titular de Cultura y Movimientos Sociales.

Un proceso marcado por «la cohesión»

Al congreso encargado de revalidar la nueva lista acudirán 250 delegados en representación de las 16 organizaciones que integran Comisiones Obreras, de las que nueve son de carácter provincial y siete federaciones sectoriales. Será la culminación de un proceso previo que se ha desarrollado durante meses y que Vicente Andrés ha valorado de forma «positiva», puesto que según ha dicho ha estado marcado por «la democracia, la participación y la cohesión». Fruto de ello han sido elegidos un 51,43% de hombres y un 48,57% de mujeres para los órganos de dirección, «con una renovación de más del 50%».

A la propuesta de líneas generales de actuación para los próximos cuatro años se han presentado numerosas enmiendas de las que 23 llegan vivas a la cita de la semana que viene, junto con otras 22 a los Estatutos. Ahora bien, hay objetivos que están fuera de toda duda, entre los que ha citado «alcanzar el pleno empleo en un momento donde la economía está pujante, creciendo a niveles extraordinarios», subir los sueldos, reducir los accidentes laborales y las nuevas enfermedades profesionales, «caminar hacia la igualdad real eliminando la brecha salarial», mejorar los servicios públicos, una financiación autonómica «acorde a las necesidades de nuestro territorio», la creación de una red ferroviaria de Cercanías «al estilo de Madrid y Cataluña», «garantizar la democracia y frenar la llegada al Gobierno de la extrema derecha», mantener la unidad de acción con UGT y por supuesto «llegar a muchas más empresas».

El secretario general saliente ha detallado que CCOO está presente en 4.800 compañías con 6.500 delegados, «una primacía que pretendemos revalidar». Y ha explicado que su decisión «personal» e «irrevocable» de retirarse se fundamenta en dos motivos. Por un lado, en que «si continuara en el cargo pasaría casi la mitad de mi mandato jubilado», y «creo sinceramente que un sindicato no puede estar dirigido por un jubilado, y más a estos niveles. Lo tiene dirigir un trabajador o una trabajadora en activo», ha sentenciado. El segundo factor es que a su juicio «ocho años en un puesto de responsabilidad es suficiente» aunque Comisiones permita llegar hasta los doce, porque «con el paso del tiempo el proyecto pierde frescura» mientras que «la renovación crea nuevas ilusiones».

«Me voy en un momento en que la organización está sana, está viva, está cohesionada y muy centrada en lo que ha habido en cada momento» Vicente Andrés Secretario general de CC OO en Castilla y León

Vicente Andrés, visiblemente emocionado, ha reconocido sentir «pena» porque mantiene intactas «las ganas» y lleva «en la cabeza» una organización a la que se incorporó con 16 años, directamente con un compromiso directivo porque no iba con él ser un afiliado más. «Siempre he estado tensionado, siempre estado a día de las cosas para poder dar respuesta a la gente», lo que ha hecho que haya tenido «dudas y un poco de miedo» ante la perspectiva de un futuro más tranquilo y sin responsabilidades. Al mismo tiempo se marcha «con satisfacción, porque me voy en un momento en que la organización está sana, está viva, está cohesionada y muy centrada en lo que ha habido en cada momento». «Llevo muchos años en esto, he dedicado la vida a hacer sindicalismo. Amo el sindicalismo, pero uno sabe hasta dónde tiene que tiene de llegar», ha expresado rotundo, para apostillar que al igual que una parte importante de su equipo «a partir del 15 mayo somos historia».

Durante los dos años que quedan hasta que llegue el momento de su jubilación efectiva estará «a la entera disposición de Ana cuando requiera cualquier cuestión de mí», mientras trabaja «en temas relacionados con la cooperación sindical y los derechos humanos a través de una estructura que tenemos en el sindicato. Lo haré con mi antecesor, con Gelo (Ángel Hernández), en un campo que es bonito» en tanto que permite actuar en lugares como «África, Gaza o América Latina».