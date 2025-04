CC OO y UGT llaman a la movilización «masiva» el Primero de Mayo para «proteger lo conquistado»

«Este Primero de Mayo todo el mundo tiene un motivo para salir a la calle. Todo el mundo tiene un motivo para manifestarse». Son ... palabras del secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, que ha presentado las movilizaciones organizadas el próximo jueves en unidad de acción con su homólogo de CC OO, Vicente Andrés. Este último ha animado a una participación «masiva» porque se trata del «día grande del movimiento obrero, un día de fiesta y de movilización social» en el que los sindicatos sacan la «mochila de reivindicación».

Por eso y aun reconociendo que «en España se han cumplido bastantes cosas», Andrés ha llamado a seguir luchando por lo que queda por lograr, en línea con el lema 'Proteger lo conquistado, ganar futuro' que las dos centrales han elegido para este año.«Que existan sindicatos es garantía de equilibrio», ha sentenciado. Lobo, por su parte, ha destacado el cariz «profundamente ideológico» de la convocatoria de 2025, que está marcada por un conjunto de objetivos dirigidos a «mejorar la vida de la gente» que se relacionan a continuación.

Defender la paz y la democracia en un contexto internacional difícil

«Hay un loco al frente de la Casa Blanca», ha dicho el secretario regional de Comisiones Obreras en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y «tenemos que estar muy atentos porque lo que pase allí puede tener un efecto contagio en Europa». Ha recordado, en este sentido, que el magnate ha efectuado «200.000 despidos sin marco legal que los ampare», ha iniciado «una guerra contra el Poder Judicial» y está embarcado en «una guerra comercial contra el resto del mundo que puede traer mucha pobreza». Pero es que además de su boca «han salido palabras tan gruesas como la Tercera Guerra Mundial», siendo como es el líder «del país más poderoso del mundo». «Estamos hablando de palabras mayores, de un proceso que si no se para puede acabar en un destrozo del planeta en términos militares y de muerte», ha advertido. En la misma línea de defensa de la paz y de nuestro sistema político se ha expresado Óscar Lobo, quien ha abogado por «proteger a Europa ante el ataque de la Administración Trump», en tanto que «es una amenaza seria a los principios democráticos».

Reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales

El máximo responsable de la Unión General de Trabajadores ha afeado que todavía sean muchos los ocupados que tienen «una jornada laboral aprobada en 1983, las 40 horas semanales». Su reducción hasta las 37,5 beneficiaría a medio millón de personas en Castilla y León» y ya fue la principal demanda en 2024, por lo que ha considerado que «es el momento de avanzar» y conseguir este «cambio sustancial» a pesar de que sobre este asunto «no ha habido diálogo con la patronal porque la patronal no ha querido». Ha recordado que no basta con que el Consejo de Ministros saque adelante esta medida para que se pueda aplicar, sino que necesita ser aprobada en el Congreso de los Diputados, lo que le ha llevado a «pedir a los grupos parlamentarios que no impidan su tramitación». Vicente Andrés, por su parte, se ha dirigido directamente al PP y le ha instado a posicionarse a favor en vez de «oponerse como ha hecho con la subida del SMI, la reforma laboral, la de las pensiones y el decreto ómnibus». «¿Con quién está el Partido Popular? ¿Necesariamente tiene que estar del lado de los ricos y de las empresas? (...) ¿Por qué en España tiene que estar en contra de cualquier avance social? Yo creo que se lo deberían hacer mirar», ha zanjado.

Aumento de los salarios para compensar la inflación

«Castilla y León es una tierra que maltrata el poder adquisitivo y el salario de los trabajadores y las trabajadoras», en palabras de Óscar Lobo, por lo que este Primero de Mayo los sindicatos lanzan «un mensaje muy claro» a las patronales de la región: «No pueden mirar para otro lado. Hay que equiparar los salarios medios de la comunidad a los del resto del país, porque están un 10% más bajos». A esta evolución de los sueldos «inferior a la del conjunto de España», que ha achacado al incumplimiento de los acuerdos sobre negociación colectiva, se suma que aquí «el IPC es superior». El resultado es «un déficit considerable» en los bolsillos de los ciudadanos que se ve agravado por «otro problema de primer orden, el precio desorbitado de la vivienda» y en particular del alquiler, al que a su juicio la Junta debería poner tope «declarando zonas tensionadas en una parte mayoritaria de las ciudades». Un planteamiento en el que ha coincidido punto por punto el secretario autonómico de CCOO, que ha exigido «intervenir en el precio de manera agresiva» y ha apostillado que hacen falta «empleos dignos con salarios dignos, porque seguimos teniendo salarios bajos y precios altos».

Nuevos presupuestos en la Junta junto a la oposición

Vicente Andrés ha añadido que «hemos visto lo malo que es tener un Gobierno de extrema derecha en Castilla y León, y volvemos a insistir al presidente que no pacte a futuro con ella». Al hilo de esto, ha reclamado a Alfonso Fernández Mañueco «unos presupuestos nuevos» en la Junta para «acabar con ese oscuro pasado». «Que hable con la oposición, que negocie con la oposición y que los presente», ha apuntado, teniendo en cuenta que estamos en un periodo «álgido de ingresos económicos». Eso permitiría, en su opinión, «borrar toda la huella de la persecución sindical, de la persecución contra las mujeres», algo en lo que le ha secundado su equivalente en UGT, quien ha incidido en que «este Primero de Mayo es libre porque Vox no está en el Gobierno aunque sí en las instituciones». Junto a esto, Lobo ha puesto en valor la recuperación del Diálogo Social y que «nos presentamos un año después con el orgullo de haber plantado cara a la extrema derecha» también en los tribunales, «con dos sentencias importantes que han reconocido nuestra legitimidad y nuestro derecho a hacer nuestro papel constitucional y estatutario«.

Doce manifestaciones, una concentración y una carrera solidaria

Las dos grandes organizaciones de representación de los trabajadores reivindicarán la importancia de todo esto con doce manifestaciones este 1 de mayo que tendrán lugar en Valladolid, a las 12.00 horas y con salida desde la plaza de Colón; Ávila, a las 12:30 y desde la plaza de Santa Ana; Burgos, a las 12:00 y desde la plaza del Cid; León, a las 12:00 y desde Gran Vía de San Marcos; Palencia, a las 12:30 y desde el parque del Salón: Segovia, a las 12:00 horas y desde la avenida del Acueducto; Soria, a las 13:00 y desde la Plaza Mayor: Salamanca, a las 12:00 y desde Gran Vía; Zamora, a las 12:00 y desde la plaza de la Encomienda; Aranda de Duero, a las 12:30 y desde la plaza del Trigo; Medina del Campo, a las 12:00 y desde la plaza del Teatro, y Ponferrada, a las 11:30 horas y desde la sede de CC OO y UGT. Además habrá una concentración en Aguilar de Campoo, al mediodía en la plaza de España, y se celebrará por primera vez la Carrera del Trabajo, que tendrá lugar a las 10:00 horas en la capital vallisoletana con un cariz solidario, puesto que la recaudación se donará a la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado.