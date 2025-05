Ana Fernández, nueva secretaria regional de CC OO con el 90,08% de los votos

El Norte Valladolid Jueves, 15 de mayo 2025, 19:37 Comenta Compartir

La nueva secretaria general de CC OO en Castilla y León, Ana Fernández, resultó hoy elegida al recibir el respaldo del 90,08% de los votos de los delegados que participaron en el 13 Congreso del sindicato, celebrado este miércoles y jueves en la Feria de Valladolid. De esta forma, toma el relevo de su antecesor Vicente Andrés e inicia su primer mandato de cuatro años al frente del sindicato.

Asimismo, se presentaron dos listas a la Comisión Ejecutiva, la encabezada por la nueva secretaria autonómica, que contó con el respaldo del 75,21% de los delegados, y la del burgalés Jesús Coria, vinculado a la Federación de Industria, que recibió el 23,55% de los apoyos.

De esta forma, Ana Fernández, que fue la única candidata a la Secretaría General, incorpora a la Ejecutiva a Fernando Fraile, Ana Sheila Mateos, Gonzalo Andrés Diez, Yolanda Martín, Emilio Pérez, Laura Mayo, Francisco Javier Moreno, Carmen Álvarez, Luis Ángel Fernández, María Lourdes Asensio, Juan Carlos Calvo y Patricia Recio.

A estos dirigentes sindicales, se unen el propio Jesús Coria, que encabezaba la candidatura, así como Susana Hernando, Luis García y María Anunciación Arreba.

Trabajadora de la Junta

Ana Fernández de los Muros nació en Torrelavega (Cantabria) el 27 de mayo de 1966, aunque ha pasado casi toda su vida en Valladolid. Estudio Geografía e Historia en la Universidad de Valladolid y es trabajadora de la Junta en la biblioteca de Castilla y León, de donde ha sido siempre delegada de personal y formado parte del comité de empresa.

Afiliada desde hace 30 años a CC OO, su andadura sindical comenzó en la sección sindical de la Junta, de donde pasó a la Dirección provisional de la Federación de Administraciones y Servicios Públicos de Castilla y León, la extinta FSAP. Después ha tenido otras responsabilidades desde la organización y las finanzas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, hasta los últimos cuatro años que ha ejercido como secretaria general de la misma.

Tras ser elegida en el XIII Congreso Autonómico, es la primera mujer en dirigir un sindicato de clase en la Comunidad. Además, será la quinta líder de CC OO en Castilla y León en los 47 años de existencia del sindicato en la comunidad.

Una organización «fortalecida»

La nueva líder sindical de Comisiones se marca como objetivos fundamentales, para los próximos cuatro años, la defensa de los derechos de los trabajadores «como siempre», mantener la organización como primera fuerza sindical en la comunidad e impulsar los acuerdos del Diálogo Social, y reclama un cordón sanitario a la «extrema derecha» ante la proximidad de los comicios autonómicos.

Fernández destacó, tras ser elegida, que su organización sale «fortalecida» del 13º Congreso celebrado en Valladolid, con una «comisión ejecutiva potente y fuerte» para poder cumplir con sus proyectos. La nueva líder de la organización en la comunidad, explicó que cuenta con un equipo que conjuga personas que continúan de la anterior dirección, con gente nueva, pero también «con mucha experiencia, que proceden de distintas federaciones y distintas uniones provinciales». «Es una ejecutiva sólida, capacitada y que va a ser mi apoyo fundamental», resumió.

Ampliar

Ana Fernández incidió en que CC OO seguirá defendiendo, «como siempre», los derechos de la clase trabajadora de Castilla y León, y como objetivo esencial para los próximos cuatro años para la organización, se marcó «seguir revalidando su primera posición como sindicato en Castilla y León». «Somos el primer sindicato en Castilla León, queremos seguir siéndolo», dijo, para aclarar que eso significará que representarán «a más trabajadores y trabajadoras». «Cuanto más podamos extender el sindicato, mejores condiciones de vida tendrá la gente trabajadora de Castilla León», sentenció en declaraciones a Ical.

Asimismo, otro de sus ejes de actuación, girará en torno al Diálogo Social, y recordó la reciente firma de cinco acuerdos, que deberán desarrollarse, por lo que seguirán trabajando en las comisiones y las mesas de seguimiento. En este sentido, constató que el Diálogo Social «beneficia a la clase de trabajadora y a toda la ciudadanía de Castilla y León» y resaltó que CC OO «juega un papel sustancial para, con propuestas, poder mejorar las políticas del Gobierno».

Ana Fernández reclamó un cordón sanitario a la «extrema derecha» en la comunidad, para que no vuelva a entrar en la Junta

Fernández de los Muros también reclamó un cordón sanitario a la «extrema derecha» en la comunidad, para que no vuelva a entrar en el gobierno regional, y aunque asumió que no saben lo que pasará, en la actualidad «las encuestas parece ser que son bastante claras». «Espero que no suceda, no tiene buena pinta el tema, ya veremos, pero evidentemente cordón sanitario sí, lo trabajaremos y lo pediremos si hace falta», apostilló.

«Comisiones Obreras lo pidió en su momento y lo va a volver a pedir, un cordón sanitario para que la extrema derecha no pueda gobernar», recordó, para incidir en que no es solo el «daño» que se causó a los sindicatos de clase, sino «a toda la ciudadanía de Castilla León, a las mujeres, a las personas más vulnerables, quitando todo tipo de servicios», dijo, para reseñar que casi «se cargaron el Serla», cuando ayuda a los trabajadores que tiene un conflicto.

Por último, restó importancia a ser la primera mujer en dirigir el sindicato, porque es un hecho «circunstancial», y aunque asumió que constituye un «hito», destacó que «el sindicato elige a la persona que considera más válida». Con todo, asumió que es un «orgullo», aunque el hecho de ser la primera no le traslada más ni menos responsabilidad, que con la que ya asume la Secretaría, y remarcó que las mujeres llevan mucho tiempo en cargos en el sindicato.

Mañueco alabó el «legado» de Vicente Andrés y tiende la mano a la nueva líder de Comisiones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dio hoy la bienvenida a Ana Fernández y destacó que su elección marca un «hito» al ser la primera mujer en liderar un sindicato en la comunidad. «Te deseamos muchos éxitos ante este nuevo reto», le trasladó en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

Asimismo, Fernández Mañueco señaló que la nueva líder autonómica de CC OO tiene la «mano tendida» del Gobierno de la Comunidad para seguir «fortaleciendo» el Diálogo Social. «Colaboraremos con lealtad y espíritu constructivo al servicio de las personas de nuestra tierra», apostilló el presidente de la Junta, quien no asistió al 13 Congreso del sindicato, si bien ayer acudió la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Por otra parte, el presidente quiso tener palabras para Vicente Andrés, que deja la dirección del sindicato, tras renunciar a presentarse a la reelección. Fernández Mañueco le dio las gracias por su labor sindical y remarcó que había defendido con «firmeza» y «compromiso» los intereses de los trabajadores, desde la «lealtad institucional« y la búsqueda de acuerdos.

«Te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa. Tu legado queda, y siempre habrá reconocimiento por el camino compartido», concluyó el presidente de la Junta quien acompañó sus palabras con una foto entre ambos estrechándose la mano, tras las firmas de unos acuerdos del Diálogo Social.