Castilla y León tiene más supermercados que la media, que atienden al 82% de la población

Castilla y León es la comunidad más grande de Europa y sus más de 94.000 kilómetros cuadrados suponen «el 20% de la extensión del ... país». Es también la que tiene más municipios, en concreto 2.248, «el 28% del total». Ahora bien, en contraste con estos porcentajes, aquí solo reside «el 5% de la población». Los datos los ha desgranado este jueves el presidente de la Asociación de Supermercados de la comunidad (Asucyl), José Daniel Posadas, que ha lanzado una pregunta al auditorio: «¿Qué hacemos las empresas de distribución para solucionar esto?».

Ha sido durante la presentación del IX Observatorio de Comercio Electrónico en Alimentación de Asedas, la patronal nacional del sector, que ha elegido Valladolid para dar a conocer los resultados de la edición correspondiente a 2024. En ese foro Posadas ha respondido con cifras al interrogante que él mismo ha planteado. «Podemos presumir de que en Castilla y León la densidad comercial, es decir, cuántas tiendas hay por cada mil habitantes, es mayor que la media que tenemos en el conjunto de España», ha dicho. Para ser exactos, «hay una por cada 1.822 personas», frente al promedio de 1.899.

No es lo único en lo que destacamos. Mientras que lo habitual es que tres de cada cuatro supermercados se ubiquen en núcleos urbanos –entendidos como tales los que superan los 10.000 habitantes–, en nuestra autonomía la proporción «es de un 50/50», lo que según el máximo responsable de Asucyl demuestra que «las empresas estamos haciendo un esfuerzo importante por dar servicio a toda la población» y en particular a la del medio rural. «Lo fácil para nosotros sería estar en las capitales de provincia, tendríamos menos costes», ha apostillado. Prueba de esta implicación y de que están pegados al terruño es que el 82,13% de los castellanos y leoneses tienen un establecimiento de este tipo en su lugar de residencia, y donde no los hay las compañías prestan «un servicio directo» a través de «vendedores, 'cash and carry' y demás».

1.822 habitantes En la comunidad hay una tienda por cada 1.822 personas, frente al promedio nacional de 1.899.

«Siempre se habla de que en los pueblos se van cerrando tiendas y desaparecen, pero se han abierto otras», ha añadido Posadas, que ha puesto el acento en que el saldo neto del lustro comprendido entre 2019 y 2024 es que «se han creado casi 29.000 metros cuadrados más de sala de ventas, y además la mayoría de ellos han sido en el ámbito rural». Si el análisis se hace desde 2021, el resultado es que de los 1.283 establecimientos que había entonces se ha pasado a 1.314 en 2025, y que el 45% de las 120 nuevas aperturas se han llevado a cabo en localidades de pequeño tamaño. Sin olvidar que de la cantidad global «un tercio se ha reformado o abierto en los últimos tres años», lo que a juicio del directivo refleja que «somos muy dinámicos en inversión».

Casi un millar de comercios

A la vista de estas magnitudes, «creo que podemos con humildad, pero con orgullo, presumir de que nuestra contribución al entorno rural es importante», ha expresado el presidente de Asucyl. Se trata de la organización de referencia en su campo, en tanto que agrupa al 73,4% de la distribución alimentaria de proximidad en la región, con 959 comercios que suman 560.000 metros cuadrados y emplean a 16.420 trabajadores, «un potente equipo humano» que José Daniel Posadas ha querido poner en valor. Las ventas ascienden a 3.880 millones de euros mientras que las compras a proveedores autonómicos se sitúan en 5.150, «lo que genera una balanza comercial positiva para la comunidad en el entorno de 1.270 millones», de acuerdo con las estadísticas que proporciona Retail Data.

El representante de los operadores, que ha estado acompañado por la gerente de la asociación, Isabel del Amo, ha incidido asimismo en la necesidad de «no quedarnos en el voluntarismo ni en echar la llorada de la España Vaciada y la Castilla y León Vaciada. Hay que hacer cosas», y como ejemplo de ello ha citado las plataformas logísticas que Mercadona, Dia, Lupa y Gadis han construido o tienen en proyecto en la región. A la Administración le ha pedido «unas reglas del juego sencillas y pocas», porque según ha denunciado «hay más de 3.000 normas» que les afectan, si bien en el caso de la Junta ha afirmado que «nos facilita mucho las cosas y siempre nos escucha».

Precisamente en el acto ha participado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, que ha querido «reconocer y agradecer a los comerciantes» su labor en la figura de José Daniel Posadas y el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, y en particular que tengan «como prioridad» los pueblos, «que son tantos y tan dispersos». «Es una apuesta que hacéis las cadenas por el territorio y que yo os quiero agradecer», ha reiterado, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno autonómico «seguirá apostando por este modelo que beneficia a todas las personas de Castilla y León». «Creemos en lo que estáis haciendo y trabajamos para dar estabilidad al tejido productivo», ha manifestado.

Duran i Lleida, por su parte, ha puesto de relieve «la buena salud de la distribución», que se traduce en «una magnífica red de tiendas que tiene consecuencias muy positivas». Por un lado, «facilita la competencia y con ello que España tenga precios inferiores a otros países europeos», y por otro evita lo que se conoce como «desierto alimentario», es decir, «aquellas situaciones en las que uno tiene que hacer cientos de kilómetros para poder llegar a un supermercado». Junto a esto, el exlíder de Convergència i Unió (CiU), ha aprovechado para volver a rechazar de plano la reducción de la jornada semanal hasta las 37,5 horas y, en este sentido, ha valorado que PP, Vox y Junts hayan presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que la regula. «Estamos en contra de que se tomen las medidas al margen del Diálogo Social», ha sentenciado.