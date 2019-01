Castilla y León presenta en Fitur su Plan Estratégico de Turismo para los próximos cinco años

Pablo Casado, en el stand de Castilla y León en Fitur

Se le esperaba desde hacía unos minutos. Los alcaldes de algunas de las capitales de Castilla y León se iban encontrando en el stand que la Comunidad tiene en la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Estaban Antonio Silván, de León, Javier Lacalle, de Burgos, Carlos García Carbayo, de Salamanca, o José Luis Rivas, de Ávila. También estaba el presidente del PP de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que haría de anfitrión de la visita que estaban a punto de recibir, según informa Ical.

Pablo Casado vino acompañado de una nube de medios gráficos que, junto a los admiradores y simpatizantes que querían aprovechar la ocasión para fotografiarse con el flamante líder de los 'populares', hacía casi imposible que se moviera con soltura por el stand de Castilla y León. A pesar de eso, no dejó de ver la oferta de ninguna de las nueve provincias de la comunidad. En todas se hizo fotos, con alcaldes, concejales y personal encargado de facilitar la información al público. Entre tanto, señoras, señores, mayores y jóvenes pedían tener una instantánea con él para inmortalizar el momento. Casado no negó ni una sola de estas peticiones, es más, en ocasiones era él mismo el que cogía el teléfono del demandante para ejecutar el 'selfie'. Una de las afortunadas, tras la hazaña, gritó a sus acompañantes que era «¡el mejor Fitur de mi vida!».

Palencia y Ávila fueron de las primeras provincias que visitó, relacionadas la primera con su origen la una y la segunda con su lanzamiento político. Mañueco elogió el «compromiso» mostrado por Casado «con su tierra, de nacimiento y de crecimiento político». En Palencia ojeó información sobre turismo accesible, en Ávila posó con el corazón que símboliza su apuesta por el turismo. En Burgos, Lacalle le trasladó el esfuerzo que se está haciendo por la promoción del VIII Centenario de la Catedral. En Salamanca compartió impresiones con representantes de Alba de Tormes, y de camino a Segovia se oyó un «¡Soria también existe!». Miembros del equipo de comunicación del PP tranquilizaron a la representante de la provincia que lanzó el guante: «ahora viene, no te preocupes, pasará por todas». Y así lo hizo, no sin esfuerzo debido a la expectación. Al final dedicó tres cuartos de hora en el stand de Castilla y León. «No va a llegar a Andalucía» comentaba uno de sus asesores, «pero si allí está todavía Susana Díaz», respondía otro. Mejor no forzar determinados encuentros.

Pablo Casado dejó el stand de Castilla y León en Fitur para ir a ver el de Ceuta, que está al lado. «Se acabó», dijo alguien con cierto alivio. La consejera de Turismo de la Junta, María Josefa García Cirac, que había estado esperando la llegada de Casado al principio, no pudo efectuar la visita junto a él porque estaba presentando en otro espacio el Plan Estratégico de Turismo para la Comunidad para los próximos años. Llegó después, con Casado ya en Ceuta. «Primero la obligación y luego la devoción», respondió elegante a alguien que le preguntó. Finalmente pudo llegar hasta Casado, se disculpó, y este se mostró «muy agradecido» por el esfuerzo de la consejera.