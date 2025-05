Castilla y León anuncia un recurso por el reparto de menores migrantes Isabel Blanco avanza su 'no' y tilda de «paripé» la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este lunes

La Junta de Castilla y León recurrirá el Real Decreto que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados, según anunció este lunes la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien tildó de «paripé» la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, tras suspenderse el pasado lunes por el apagón eléctrico.

«Pues no esperamos nada, sinceramente», dijo Isabel Blanco quien criticó que no dispongan de documentación más allá de los criterios aprobados en el Real Decreto, puesto que no saben -dijo- con detalle cuántos menores hay ahora mismo en Canarias y Ceuta y añadió que algunos cumplirán la mayoría de edad este año.

Asimismo, la vicepresidenta señaló que no saben cuántos menores tendrá que acoger Castilla y León, a pesar de que han remitido en «tiempo y forma» los datos y la información solicitada por el Gobierno. Además, avanzó que votará 'no' porque denunció el Gobierno pretende que las comunidades avalen las «cesiones» a sus socios independentistas.

«El Ministerio lo único que quiere este lunes por la tarde es que las comunidades autónomas ratifiquen las cesiones a sus socios e independentistas, a sus socios separatistas. Lo que se vota esta tarde en la Conferencia Sectorial es lo mismo que ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, es lo mismo que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y el Ministerio lo que quiere es que las comunidades autónomas, repito, avalen las cesiones a sus socios independentistas», dijo.

«Somos una comunidad solidaria, lo hemos sido siempre, pero desde la igualdad entre todas las comunidades autónomas, desde el diálogo, desde el consenso y nunca desde la imposición», replicó la vicepresidenta quien recordó que se está hablando de menores, mientras el Gobierno lo que hace a su juicio es «mercadear» con ellos para que el presidente, Pedro Sánchez, siga en La Moncloa. «Con nosotros, desde luego, no van a contar. Vamos a recurrir ese Real Decreto», dijo.

«Igualdad»

Igualmente, Isabel Blanco confió en que se les traslade esta tarde más información, pero apuntó que el Ministerio no conoce las características de los sistemas de protección de las diferentes comunidades. «Cada una tenemos nuestras situaciones, cada una tenemos nuestros sistemas de protección», dijo. Ahora, añadió, hay 178 menores no acompañados en Castilla y León, con un sistema específico que tiene 130 plazas.

De esta forma, criticó que se asignen 20 menores a Cataluña, mientras se cifra en 300 los que llegarán a Castilla y León. «Solidaridad, sí, pero desde la igualdad entre todas las comunidades», dijo la vicepresidenta, quien concluyó que los menores tienen que ser atendidos en condiciones de dignidad y que tienen que ser protegidos, en este caso, por las diferentes autonomías.

