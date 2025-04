La Junta, a la espera del reparto de los menores inmigrantes entre las autonomías

El Norte Valladolid Lunes, 21 de abril 2025, 23:49 Comenta Compartir

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, indicó que el Gobierno regional no ha recibido ninguna convocatoria oficial de la conferencia sectorial en la que está previsto abordar el reparto entre las autonomías de los menores inmigrantes de Canarias, y criticó a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por anunciar la fecha del 28 de abril, a través de los medios de comunicación.

Blanco, visiblemente molesta, denunció que no solo no se ha convocado, sino que no se ha celebrado ninguna comisión preparatoria previa, para tratar los temas. «Nos vamos enterando como siempre a través de los medios de comunicación», dijo, para luego argumentar que se trata de un «asunto suficientemente importante y sensible para abordarlo dentro de los ámbitos oficiales correspondientes y manteniendo las formas oportunas», informa Ical.

Blanco incidió en que conocen la «posible fecha» del 28 de abril porque lo dijo la ministra, pero ayer por la mañana, no había llegado «ninguna convocatoria oficial, ni el orden del día» para esa conferencia sectorial.

178 atendidos

La consejera de Familia e Igualad de Oportunidades explicó a finales de marzo que la Junta había enviado al Gobierno «los datos que nos solicitaban. Nuestros datos son públicos. Llevamos diciéndolo muchas semanas. El sistema de protección para los niños y niñas migrantes, en este caso, tiene 130 plazas en Castilla y León. Se han ido aumentando como consecuencia de las diferentes crisis humanitarias que ha habido en los últimos años y, ahora mismo, hay 178 menores extranjeros dentro de nuestro sistema, atendiéndoles con calidad y, sobre todo, con dignidad», aseguró.

El año pasado, añadió, atendimos, en total, a 275 menores migrantes. Hemos remitido esos datos al Ministerio y estaremos a la espera de que nos vayan informando. Yo creo que es importante destacar lo que hemos dicho siempre: que Castilla y León es una tierra solidaria y que es una tierra de acogida», subrayó.