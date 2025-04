Castilla y León ante los aranceles: unión, «esfuerzo económico» y más reuniones

Unión, compromiso de que habrá «un esfuerzo económico adicional» y la conclusión de que hay por delante un plazo de 90 días para intentar limitar ... la «incertidumbre» del contexto económico provocado por los anunciados aranceles de Donald Trump. En definitiva, más una toma de posición que medidas concretas. Sobre todo porque en estos momentos, con los aranceles situados en un 10% provisional hasta dentro de tres meses, es complicado saber las implicaciones reales que tendrán las tasas impuestas por Estados Unidos a prácticamente todo el mundo.

La doble reunión propuesta por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, sí tuvo el efecto de reflejar la preocupación que existe en el mundo empresarial, agroganadero y político de Castilla y León. Esta vez no hubo ausencias. Ni la de Vox, señalado por Mañueco en el parlamento autonómico como un falso patriota aliado con las políticas de Trump que amenazan con dañar a la economía autonómica y española.

«Haremos un esfuerzo económico adicional a partir de saber cuál es la realidad de los sectores productivos afectados. Sabiendo que hay 90 días de margen para saber el impacto real y la cuantificación de estos aranceles», explicaba el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras la primera reunión. Así que de momento, más allá de los 16,5 millones de euros anunciados por la Junta el pasado 3 de abril para determinadas líneas de actuación, no hay más que un compromiso de actuar y mantener abierto el diálogo con todos los sectores para ver cómo evoluciona la situación. Incluso, Carriedo llegó a hablar de la posibilidad de financiar determinadas actuaciones en el futuro con los propios impuestos que la Unión Europea recaudará en concepto de aranceles recíprocos a Estados Unidos. Algo que, en todo caso, excede de la competencia de la Junta, más allá de que el Gobierno autonómico pueda hacer llegar a instancias superiores las demandas de los sectores perjudicados. «La respuesta en forma de aranceles implica que se recaudarán tributos que administrará la UE y sería bueno canalizarlos a los sectores productivos con más dificultades», confió Carriedo.

Una frase de su comparecencia muestra la complejidad de un asunto que tiene múltiples derivadas. «Exportamos a países que a su vez exportan a Estados Unidos. Puede surgir una situación de desaceleración y recesión en otros países», señalaba. Y eso, a su vez, incide en las economías de otros países que comercian con ellos. La cadena económica global se ve afectada por las turbulencias en cualquier eslabón. Más en este caso.

Ampliar Mesa económica y empresarial, en la primera sesión de la jornada. R. Cacho-Ical

La respuesta, de momento, es «prudencia». Análisis e inversión en dos grandes ejes: internacionalización y competitividad. Sobre lo primero, habrá una reunión del Consejo de Internacionalización. Y ahí se anuncia la intención de aportar financiación para «garantizar el capital circulante en buenas condiciones» que necesitarán las empresas. Del mismo modo, mientras los aranceles se mantengan en un nivel más bajo -ahora mismo el 10%, pero sin saber dónde pondrá Trump la cota-, habrá que «hacer frente al incremento de precios, en algunos casos reposicionando los productos en un escalón más alto, porque el valor se corresponde con su calidad», explicó Carriedo. «Y otra parte de ese coste lo tendremos que asumir vía competitividad interna de los sectores productivos para seguir teniendo presencia importante en el mercado de Estados Unidos», añadió.

Aquí entra en juego el otro eje de actuación clave. La competitividad. Algo que se desarrolla a más largo plazo. Carriedo aportaba alguna clave a este respecto, como la reducción de costes energéticos para las empresas. «Hay que aprovechar que Castilla y León es líder en energías renovables y desarrollar redes eléctricas para que este elemento sea un valor de competitividad esencial, reduciendo costes», reflexionaba.

Ampliar Alfonso Fernández Mañueco consulta unos papeles, con Carlos Martínez (PSOE) en primer término. R. Cacho-Ical

En cuanto a la apertura de nuevos mercados, algo que Carriedo consideró «imprescindible», será clave la interlocución con el Gobierno central. Después del viaje del presidente Pedro Sánchez a China y Vietnam, el ministro Carlos Cuerpo se ha desplazado a Estados Unidos para entrevistarse con el secretario de Estado de Economía, Scott Bessent. «Nuestra colaboración con el Gobierno es plena, siempre y cuando haya igualdad de trato a todas las empresas sea cual sea su territorio», advirtió Carriedo. «Vamos a transmitir las dificultades específicas de nuestros sectores. Es lo que hice cuando tuvimos la reunión con el ministro Cuerpo, que mostró su disposición a colaborar con las comunidades autónomas».

Consenso político con matices

Aunque ambas reuniones fueron cordiales, las conclusiones políticas incluyeron más matices. Vox, por ejemplo, insistió en que la única herramienta capaz de soportar los ajustes necesarios en esta crisis son los presupuestos autonómicos. Esos que no están en 2025 y, aventuran, no estarán tampoco en 2026. «Estamos preocupados porque es muy posible que las cuentas de 2024 sigan vigentes hasta 2027», señaló David Hierro, su portavoz. Unas cuentas que no tenían en cuenta, en el momento de su aprobación, un contexto internacional como el actual. Del mismo modo, Vox hizo hincapié en presionar a la UE para tomar medidas que mejoren la competitividad de las empresas, como procurar el abaratamiento de la energía. «El presidente de la Junta tiene la capacidad, como miembro del Partido Popular, de hacer presión en Europa a través del Comité de las Regiones o bien a través de la presencia del presidente en su propio partido, para llegar hasta la presidenta de la Comisión, hasta Úrsula von der Leyen, y que establezca unas medidas que puedan hacer competitivas a nuestras empresas. Nuestras empresas están pagando, por ejemplo, el 50% más en la factura energética, la factura de la luz, que las empresas de China o de Estados Unidos», señalaba Hierro.

Ampliar Mesa con los representantes políticos y los de la Federación Regional de Municipios y Provincias. R. Cacho-Ical

Los representantes de Soria ¡Ya! o UPL, Ángel Ceña y Carlos Javier Salgado, incidieron en las peculiaridades de sus territorios. Que son significativas. Por ejemplo, en cuanto a esa factura energética de la que se ha hablado en ambas reuniones. «Se ha hablado de la red de distribución eléctrica y la potencialidad de las energías renovables, y es cierto que Soria es una provincia que produce mucha más energía de la que consume, pero también es cierto que muchas veces las empresas no pueden conectarse a esa energía que se produce allí porque no está adaptada la red. Hay redes de evacuación de energía, pero no hay redes para enganche», lamentaba Ceña. «Estados Unidos no es el principal mercado de exportación de la región leonesa, porque al final representa un 4% de nuestras exportaciones, pero no deja de ser un daño que vamos a recibir, tanto directamente como a lo mejor indirectamente, porque también podemos exportar algunos productos a otros países que luego exportan a Estados Unidos y en ese caso también se verían afectados», reflexionaba Salgado.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, remitió una nota de prensa una vez acabado el encuentro con las fuerzas políticas. En su caso, entre sus conclusiones está la apelación al Gobierno de España para que mejore las cuestiones que son de su competencia y pueden mejorar la competitividad empresarial. «El presidente de la Junta ha planteado que se impulsen medidas estructurales que, en su gran mayoría, entran dentro del ámbito competencial del Gobierno de España […]. Entre otras, el refuerzo de la red de infraestructuras eléctricas del Estado en Castilla y León; el impulso de un marco energético e industrial singular basado en la producción de energías renovables; el desarrollo definitivo del Corredor Atlántico como ecosistema atractivo para la inversión; y la puesta en marcha de reformas con rango legal que simplifiquen la burocracia y faciliten la inversión privada», resumía el comunicado institucional.

