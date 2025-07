Carlos Martínez: «Los procesos de primarias son tan limpios en León como en Madrid o Palencia»

Cuando Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, tomó la palabra, Carlos Martínez ya sabía cuál iba a ser su línea argumental. Lo habían hablado previamente. Así ... lo señalaron fuentes internas del partido y así lo ha confirmado esta mañana el secretario autonómico. Distinto es el caso de la entrevista que el alcalde de León, José Antonio Diez, concedió a La Nueva Crónica de León. Su único piropo fue para un miembro destacado de PP. «Hemos visto sistemáticamente que, cuando cualquier cargo público leonés va a otro tipo de administración, ya sea autonómica o nacional, no se suele acordar ya demasiado de nuestra tierra. […] Siempre digo que hay excepciones como la del consejero Suárez-Quiñones, que está haciendo una apuesta decidida por León y yo se lo reconozco como alcalde», decía.

Así que la respuesta de Carlos Martínez ha sido acorde a ambas posturas. A Miriam Andrés le dedicó el «reconocimiento a la buena labor que está haciendo» antes de defender la postura contraria a la que la alcaldesa palentina mostró en Ferraz, cuando pidió a Pedro Sánchez que no se presente a las elecciones de 2027. «Necesitamos agotar la legislatura, nuestro secretario general se ha ganado con creces ser él quien decida si sigue o no. Y tenemos un mecanismo que se llama primarias, un militante, un voto. Y respeto que alguien pueda plantear un cambio con esas premisas», zanjó Martínez.

Respecto a Diez, señaló que no comparte «ningún extremo de José Antonio Diez sobre ningún compañero del partido. Las cuitas y batallas internas no pueden dirimirse en cualquier espacio de confrontación que puedan surgir». Diez ha relacionado a la actual vicesecretaria general, Nuria Rubio, con el caído Alfonso Cendón, cercano a Cerdán. El regidor se alineó en su momento con Diego Moreno, el contendiente en las primarias leonesas, que recurrió al comité de garantías al entender que se habían producido irregularidades en el proceso. «Los procesos electorales en el ámbito interno son tan limpios en la agrupación socialista de León como cuando se hacen en Madrid o en Palencia. Tanto, que quien se sienta perjudicado puede reclamar», dijo. Y recordó a Diez que «sembrar dudas no ayuda» antes de concluir que «el PSOE de Castilla y León es un partido limpio desde un punto de vista político» y económico.

El secretario autonómico del PSOE admitió que «ninguna medida será suficiente» para restañar el daño causado por los casos de Cerdán y Ábalos-Koldo «porque la decepción es muy grande, la credibilidad se daña mucho, se ha pasado de la incredulidad al cabreo y luego a una reacción contundente». Aseguró que aspiran a «recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la democracia», pero al mismo tiempo dejó un mensaje para un PP lanzado a noquear al presidente del Gobierno mientras este se tambalea. «Nada va a ser suficiente para quienes quieren ver en la picota la cabeza del presidente del Gobierno. Y esto de la democracia va de elecciones y de coherencia».

Al otro lado del hemiciclo autonómico está Alfonso Fernández Mañueco. El PP de Castilla y León vive horas de euforia apenas contenida. Ester Muñoz y Alicia García ocupan las dos portavocías parlamentarias, Congreso y Senado. Los populares están bien representados en los órganos nacionales y las líneas maestras surgidas de la ponencia política y del discurso de Feijóo no eluden la repetición de un posible pacto con Vox si es necesario para gobernar. «Hemos demostrado que tenemos proyecto, las ideas claras y equipo y un líder que se llama Alberto Núñez Feijóo. El sanchismo está más preocupado de denigrar a las mujeres y está rodeado por la mentira y la corrupción. Siempre hemos tenido una posición importante en el partido a nivel nacional y en esta ocasión todavía más», se congratulaba Mañueco, siempre en clave nacional.

En la agenda política de Castilla y León ya se anticipan los próximos movimientos. Carlos Martínez recuerda que «en siete años solo ha habido presupuestos en tres ejercicios» y acusa a Mañueco de haber pecado de «falta de voluntad para presentar los presupuestos para 2025». Eso, unido al inminente proceso electoral, puede hacer que las cuentas de 2026 sean inviables hasta mediados del año que viene. Elecciones en marzo, casi mes y medio para la investidura... El líder de los socialistas cree que es ineludible presentar unas cuentas autonómicas que marquen la línea. Y antes de que el PP le recuerde que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco tiene presupuestos, advierte que la diferencia en ambos casos está en la actitud del rival. «El PSOE en Castilla y León ofrece mano tendida para aprobar los presupuestos y el PP a nivel nacional está en el no a todo, en cuanto peor, mejor, y en el acoso y derribo del Gobierno».