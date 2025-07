El PSOE de Castilla y León evidencia su fractura a ocho meses de las urnas

Si no ocurre nada antes, quedan 252 días para las elecciones. Poco más de ocho meses. Sus señorías los procuradores de las Cortes han prolongado ... el calendario laboral hasta el día 15 de este mes. Para cuando quieran recobrar la actividad será ya septiembre y habrá empezado extraoficialmente la carrera hacia las urnas. Y en este contexto, el Comité Federal del PSOE ha servido para mostrar la fractura abierta de los socialistas de Castilla y León. Si Carlos Martínez, secretario autonómico y alcalde de Soria, acudía al «municipalismo» como fuerza para doblar el brazo al PP, sus máximos representantes municipales dejaron clara la divergencia estratégica que vive el partido.

Después de la debacle de 2023, los máximos exponentes municipales del PSOE en Castilla y León son José Antonio Diez (León) y Miriam Andrés (Palencia). Y en tercer lugar, el propio Carlos Martínez (Soria). Se perdieron Burgos, Valladolid, Segovia y Ponferrada, no se rascó nada en Ávila ni hubo opción en Zamora o Salamanca. De los tres regidores clave del PSOE autonómico, los dos principales por población se han mostrado en contra del modo en el que la dirección nacional ha llevado los asuntos orgánicos. Según la agencia Ical, la alcaldesa de Palencia llegó a tomar la palabra en el Comité Federal para pedir a Pedro Sánchez que no sea el candidato en 2027 para poder presentar un proyecto renovado que no contamine las opciones territoriales del partido.

Andrés, explican fuentes del partido, fue la encargada de expresar la opinión de una oposición interna que crece también en Castilla y León. Era la adecuada porque, de todos los secretarios provinciales, es la que no tiene nada que perder, dada su condición de alcaldesa. De los otros ocho, uno es ministro (Óscar Puente), uno es senador (Jesús Caro y seis son diputados (Esther Peña, Javier Alfonso Cendón, David Serrada, José Luis Aceves, Luis Rey y Antidio Fagúndez). Sus sueldos, por tanto, dependen de Ferraz.

Antes del Comité Federal ya se había expresado José Antonio Diez, alcalde de León, que mantiene una pelea sin cuartel con Javier Alfonso Cendón, secretario provincial en la provincia con más afiliados socialistas de Castilla y León, en torno a tres mil de los diez mil que se contabilizan. Su último enfrentamiento es reciente. Cendón vetó, en el Congreso del PSOE de Castilla y León celebrado en Palencia, que el alcalde de León, José Antonio Diez, continuara como miembro del Comité Federal nacional en representación de León. A cambio, impuso a uno de los suyos, Nicanor Sen, alcalde de Cistierna y delegado del Gobierno en la comunidad.

Ahora Cendón ha quedado fuera, como Esther Peña, de todos los órganos nacionales y, como ya estaban elegidos los representantes para el Comité Federal, ninguno de los dos tenía asiento en la cita de este fin de semana. El secretario provincial por León trató de minimizar los daños en sus redes sociales conun mensaje de agradecimiento a Pedro Sánchez «por la confianza y por el honor que ha supuesto formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE». Y quiso desligar su salida de la Ejecutiva Federal de su cercanía a Santos Cerdán. «Por la incompatibilidad que recogen nuestros estatutos, no era posible continuar en ambos espacios [secretario provincial por León y miembro de la Ejecutiva Federal]. Y he tenido que decidir entre continuar en la Dirección Federal o en la Secretaría General de León. Hace solo tres meses, la militancia del PSOE de León volvió a confiar en mí, con cerca del 70% de apoyo en las primarias. Esa confianza pesa. Y empuja. Por compromiso con mi tierra, por respeto a ese mandato tan claro y por convicción personal, he decidido quedarme aquí, liderando el PSOE de León».

Sus adversarios internos ven su salida, sin embargo, como un señalamiento. Que no se ha dado en el caso de Juanfran Serrano, otro 'cerdanista' acérrimo que ha sido desbancado de la Secretaría de Organización, donde tenía el cargo de adjunto, pero no de la Ejecutiva Federal, donde pasa a encargarse del área de Política Municipal.

Ampliar Carlos Martínez, durante su intervención en el Comité Federal. Eva Ercolanese-PSOE

José Antonio Diez, alcalde de León, intervenía en Más de Uno, de Onda Cero, tras conocerse la salida de Cendón. Recordaba las irregularidades del proceso de 2022 en la agrupación local de León, donde «se introdujeron irregularmente doscientas y pico fichas» que no sirvieron para derrotarle. «[Cendón] Siempre ha estado en una turbia situación, en connivencia con el aparato del partido, con el señor Cerdán», explicó Diez. Y fue más allá. «Una de las personas que está plenamente implicda y era la mano derecha de Santos Cerdán en 2022 es ahora la actual vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León», indicó en referencia a Nuria Rubio, ahora mismo la número 2 del partido en la comunidad.

Diez recordó que en los últimos procesos de renovación, en los congresos provinciales, también se denunciaron internamente irregularidades. «El otro candidato que se presentó en la provincia de León denunció también irregularidades», decía. Se trata de Diego Moreno, miembro de la Mesa de las Cortes y uno de los damnificados en la dirección del grupo parlamentario de las Cortes de Castilla y León tras la salida de Luis Tudanca.

Moreno presentó reclamaciones ante un Comité de Garantías que designaba el propio Santos Cerdán, por lo que aquel recurso quedó en nada. Sin embargo, fuentes cercanas al procurador leonés no descartan que vuelva a la carga ahora que Rebeca Torró se hace cargo de la Secretaría de Organización y no queda ni rastro del 'cerdanismo' en ese departamento.

Mientras tanto, Óscar Puente, otro enemigo natural de José Antonio Diez desde su época de alcalde de Valladolid, se enfrentaba a él en Twitter este domingo. Respondía al titular de una entrevista de Diez en La Nueva Crónica en la que el alcalde leonés decía: «Si Cendón no vale para Ferraz, es difícil explicar que valga para el PSOE de León». Puente replicaba: «A ver, José Antonio Diez, aquí no tienes razón. Tú nunca has valido, ni vales, para Ferraz, y sin embargo en León lo bordas», respuesta que acompañaba del emoji de un guiño.