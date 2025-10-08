Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses Tras las quejas por saturación en varias rutas, la Junta ha anunciado un sistema de reservas para evitar la falta de plazas en líneas como Zamora-Salamanca o Valladolid-Palencia

Desde el lunes 1 de septiembre está operativo el Sistema Buscyl, un bono de transporte que permite viajar gratis en los autobuses metropolitanos e interurbanos gestionados por la Junta de Castilla y León. El propósito de la iniciativa es fomentar el uso del transporte público, combatir la despoblación y facilitar la movilidad entre municipios y ciudades.

Además, las personas no empadronadas en la comunidad pueden usar la tarjeta como monedero electrónico para abonar el importe de cada desplazamiento.

¿Cuántas rutas están disponibles?

El 30 de septiembre se implementaron las 2.610 rutas autonómicas que componen la totalidad del programa Buscyl, de las cuales disfrutan ya más de 360.000 usuarios empadronados en Castilla y León. Desde entonces, todas las líneas de autobuses metropolitano e interurbano que gestiona el gobierno regional en la comunidad serán gratuitas para los usuarios de Buscyl. De estas, 603 son en la provincia de Valladolid.

Imposibilidad de reservar y otros problemas detectados en líneas interurbanas

Sin embargo, algunos de los viajeros se están encontrando con problemas a la hora de desplazarse en líneas interurbanas con elevada demanda dada la imposibilidad de realizar reservas de plazas para viajar de forma gratuita. Además, el no poder conocer la existencia de plazas con antelación provoca que el viajero se encuentre con que no hay asientos libres cuando va a acceder al autobús, sobre todo en líneas como Zamora-Valladolid o Valladolid-Palencia.

Un futuro sistema de reserva para las líneas interurbanas de mayor demanda

Ante esto, según recoge Ical, la Junta de Castilla y León se encuentra desarrollando un sistema de reserva para las líneas interurbanas con elevada demanda que podría estar listo este mes para evitar que haya pasajeros que no puedan viajar a una hora determinada al llenarse los autobuses.

¿Cuáles son las líneas más afectadas?

A este respecto, el pasado viernes 3 de octubre, según explicó el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en una visita al centro CyL Digital de Valladolid, están trabajando ya con las empresas tecnológicas para «cubrir esta carencia», que afecta por ejemplo a líneas como la que une Zamora y Salamanca y en menor medida a la de Palencia-Valladolid.

En el resto de provincias como Burgos, Segovia o León no se han detectado problemas de este tipo, ni tampoco en el transporte metropolitano, tal y como señala Ical.

El sistema Buscyl, a debate en las Cortes

El martes 7 de octubre, las incidencias relacionadas con la reserva de los viajes por medio de la tarjeta Buscyl suscitaron el debate durante la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León. La socialista Laura Pelegrina Cortijo criticó el sistema, al que denominó 'Caoscyl': «No se puede reservar plaza con antelación. No se pueden comprar los abonos digitales en los portales web de las empresas concesionarias porque la tarjeta Buscyl no está habilitada para la compra online», apuntó.

«Las máquinas nuevas que han instalado en los autobuses no funcionan y los conductores tienen que usar un teléfono móvil para leer el QR», criticó la socialista, señalando también «líneas saturadas, retrasos, buses llenos y colas largas».

«Vamos a facilitar reservas en líneas interurbanas»

Ante esto, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, argumentó que en el programa Buscyl, «con vocación de permanencia», «actualmente se está implantando el sistema inteligente de transportes», al mismo tiempo que se implementan otras «nuevas medidas, dada su gran acogida».

«Se está dotando a los autobuses de más lectores QR; vamos a facilitar reservas en líneas interurbanas y también se ofrecen refuerzos de servicios cuando se necesitan, por ejemplo en la línea Zamora-Salamanca o en la Valladolid-Palencia», replicó el consejero de Movilidad y Transformación Digital.