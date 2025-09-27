El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Panel informativo en la Estación de Autobuses de Palencia. Marta Moras
Palencia

La incertidumbre entre los viajeros marca el primer mes de Buscyl

La Junta fija en el martes día 30 la implantación total del sistema para que la gratuidad alcance a las 2.610 rutas de titularidad autonómica

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:21

Los primeros días y semanas de funcionamiento de la tarjeta Buscyl en Palencia han dejado una mezcla de ilusión y desconcierto entre los viajeros habituales. ... Días después de la ampliación de rutas en la provincia, la gratuidad del transporte autonómico convive con la incertidumbre de muchos usuarios que, pese a haber solicitado la tarjeta, todavía no la tienen en sus manos, cómo utilizarla o desconocen con claridad qué trayectos están incluidos en este nuevo sistema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  2. 2

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  3. 3

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  4. 4

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  5. 5 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid
  6. 6

    Alcampo mantendrá abierto el supermercado de Laguna a cambio de que funcione los 365 días del año
  7. 7

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  8. 8

    Cuatro de Marzo, el barrio inaugurado por Franco: «Mudarnos aquí supuso un salto de calidad de vida»
  9. 9 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  10. 10

    La UVA deberá pagar más de un millón de euros en complementos a los profesores temporales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La incertidumbre entre los viajeros marca el primer mes de Buscyl

La incertidumbre entre los viajeros marca el primer mes de Buscyl