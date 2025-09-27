La incertidumbre entre los viajeros marca el primer mes de Buscyl

Los primeros días y semanas de funcionamiento de la tarjeta Buscyl en Palencia han dejado una mezcla de ilusión y desconcierto entre los viajeros habituales. ... Días después de la ampliación de rutas en la provincia, la gratuidad del transporte autonómico convive con la incertidumbre de muchos usuarios que, pese a haber solicitado la tarjeta, todavía no la tienen en sus manos, cómo utilizarla o desconocen con claridad qué trayectos están incluidos en este nuevo sistema.

El 15 de septiembre entraron en funcionamiento 444 nuevas rutas gratuitas en Castilla y León, 50 de ellas en la provincia de Palencia, que se sumaron a las que ya estaban disponibles desde el 1 de septiembre. El objetivo de la Junta es que este próximo martes, día 30, la gratuidad alcance a las 2.610 rutas de titularidad autonómica, cubriendo así todo el mapa de desplazamientos por carretera en la comunidad. Sin embargo, el despliegue de la medida no ha sido ajeno a las dudas y a los tiempos de espera.

En la estación de autobuses de Palencia, los testimonios reflejan las dos caras de la moneda. «La hemos sacado para mi hijo y lleva funcionando sin problema desde el principio. Hubo bastante información para publicitarla y no tuvimos ningún problema al sacarla», explica María Jesús Guerra, satisfecha con la rapidez de los trámites.

Su experiencia, sin embargo, no es la más común. Muchos otros usuarios reconocen que aún no han recibido la tarjeta, pese a haber realizado la solicitud. «La he solicitado, pero todavía no me ha llegado. Es fácil pedirla, pero según nos han dicho han tenido muchísimas solicitudes y por eso están tardando en llegar las tarjetas. Creo que es una mejora para este servicio, soy usuaria del autobús y con esta medida incluso puedes usarla más», afirma Fuencisla San Miguel, que apunta al volumen de peticiones como causa de la demora.

La cifra da cuenta del reto. Según la Junta, más de 240.000 castellanos y leoneses ya han pedido la tarjeta Buscyl digital, que llega al correo electrónico en forma de código QR o, en caso de no contar con correo, se envía físicamente por carta. En Palencia, son 12.373 las solicitudes registradas hasta principios de septiembre. En la propia administración autonómica reconocen que la avalancha de peticiones ha sido tremenda. La información también ha sido amplia, aun así, la percepción de parte de los usuarios es de lentitud en las entregas y falta de información clara sobre las rutas que pueden utilizarse.

En el caso de la provincia de Palencia, se han incorporado en la segunda tanda medio centenar de trayectos al sistema gratuito. Entre los de línea regular figuran, entre otros, Husillos–Palencia, Alba de los Cardaños–Guardo, Barriosuso–Saldaña, Tabanera de Valdavia–Saldaña, Cobos de Cerrato–Quintana del Puente, Villamediana–Palencia, Villamediana–Torquemada, Cervera de Pisuerga–Aguilar de Campoo, Palencia–Villamuriel (rutas A y B), Guardo–Riaño, Guardo–Poblado de Terminor–Velilla, Guaza de Campos–Palencia, Meneses de Campos–Palencia, Espinosa de Cerrato–Palencia, Antigüedad–Palencia, Baltanás–Palencia, Espinosa de Cerrato–Baltanás, Reinoso de Cerrato–Baltanás, Villaprovedo–Herrera de Pisuerga, Cervera de Pisuerga–Palencia, Congosto de Valdavia–Saldaña y Guardo–Cervera–Aguilar de Campoo.

A ellos se suman los servicios bajo demanda, como los recorridos de Prádanos del Tozo, Puentetoma, Salinas de Pisuerga, Talamillo del Tozo, Foldada, Herreruela, Perazancas, Piedrasluengas, Roscales, Santa María de Redondo, Verbios, Vergaño o Vidrieros con destino a Cervera de Pisuerga; además de los trayectos desde Carrión de los Condes hacia Arenillas de Nuño Pérez, Villanueva–Guardo, Villameriel–Herrera, Bárcena de Campos–Osorno, San Cristóbal de Boedo–Osorno, Baños de la Peña–Saldaña, Castrillo de Don Juan–Baltanás, Guaza de Campos–Villarramiel, Mazuecos de Valdeginate–Palencia y Alba de Cardaños–Guardo, junto al servicio a Santana–Guardo.

«Todavía no sé qué rutas incluye la tarjeta porque hasta el momento no la he utilizado. La pedí principalmente para ir a Burgos, pero ese trayecto creo que todavía no entra. Ahora, según he podido saber, sólo están en funcionamiento con la tarjeta las rutas para los pueblos», señala Sergio Ruiz, que refleja la confusión de quienes esperaban beneficiarse en líneas regionales más largas.

El despliegue, tal y como recuerda la Consejería de Movilidad, es gradual. En Palencia las rutas añadidas el 15 de septiembre van desde la conexión Husillos-Palencia hasta los servicios de Cervera con Aguilar de Campoo, pasando por los recorridos con destino a Baltanás, Guardo, Herrera o Saldaña, en algunos casos bajo demanda. El calendario culminará este próximo martes, 30 de septiembre, cuando se incorporen otros 1.882 itinerarios en toda Castilla y León para completar la cobertura.

La Junta insiste en que la transición está diseñada para evitar contratiempos y que los actuales bonos metropolitanos seguirán conviviendo con Buscyl hasta la plena implantación del sistema de transporte inteligente.

Sobre el terreno, sin embargo, los viajeros reconocen que necesitan tiempo para adaptarse. «Todavía no tengo estudiados los sitios a los que puedes ir, pero seguro que lo miraré para ver qué viajes te incluye», añade Fuencisla San Miguel, que representa a una mayoría de ciudadanos que ven la medida con buenos ojos, pero esperan mayor claridad y rapidez en su implantación.

La gratuidad con Buscyl se asienta así en Palencia en medio de la expectación y la duda, con usuarios que ya la utilizan con normalidad y otros que aguardan la llegada de la tarjeta para comprobar si este nuevo sistema les permitirá viajar más y mejor.