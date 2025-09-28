Buscyl completa este martes su despliegue en las últimas 1.885 rutas

E. N. Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:13 Comenta Compartir

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital completará el próximo martes, 30 de septiembre, el despliegue del nuevo sistema Buscyl, que conlleva la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano para los empadronados en Castilla y León. Así, entrarán en el nuevo modelo las 1.885 últimas rutas, de las que 489 son regulares, 521 a la demanda y 875 de prestación conjunta, que son aquellas en las que comparten vehículo los escolares y el resto de viajeros.

De esta forma, según informan a Ical fuentes del departamento de José Luis Sanz Merino, la implantación de la tercera fase permitirá a los castellanos y leoneses contar con 2.610 rutas gratuitas de titularidad autonómica en toda la comunidad, lo que supone un adelanto respecto al calendario inicialmente previsto por la Junta. Para ello, ha tenido que sustituir las tarjetas físicas por un código QR que permita el acceso a todos los usuarios que se hayan dado de alta y lo tengan activado.

Buscyl, que ya cuenta con 339.577 usuarios, se estrenó para toda la población el pasado 1 de septiembre en 284 rutas e inició el pasado día 15 la siguiente fase del despliegue, con la incorporación de 444 relaciones nuevas en la comunidad, de las que 162 eran regulares y 282 del transporte a la demanda. A partir de este martes llega la culminación de su puesta en marcha. Además, a través de Somacyl, se contrató hace un mes por 63.888 euros (IVA incluido) el suministro, personalización, recogida, ensobrado y envío postal de 40.000 tarjetas para menores de 15 años.

De hecho fue este colectivo el que abrió camino en la gratuidad del transporte el pasado 1 de julio, lo que supuso la primera prueba de fuego para el sistema ideado por la Consejería de Movilidad, coincidiendo con la entrada en vigor del descuento que aprobó el Gobierno para este grupo de edad en todos los transportes colectivos. A finales de agosto, Movilidad comunicó su decisión de adelantar la implantación de la tarjeta Buscyl, si bien para ello optó por un formato digital, frente al físico.

Enter 60 y 65 millones

Además, la Junta decidió que los actuales bonos metropolitanos siguieran en vigor y convivan con la tarjeta Buscyl digital, para aquellos usuarios que deseen seguir utilizándolos. Su vigencia ha quedado prorrogada sin fecha final, hasta la plena implantación del sistema ITS de Buscyl.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León. Para cualquier consulta, se mantiene disponible el servicio 012 de atención al ciudadano y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).

Con la llegada del sistema Buscyl la Junta no compensará sólo el déficit de explotación a las concesionarias, sino todos los billetes de los usuarios empadronados en la comunidad que presenten la tarjeta correspondiente. El coste total estimado por la Junta se calcula en una horquilla de entre 60 y 65 millones de euros anuales, aunque los cálculos iniciales apuntaban a unos 40 millones.

