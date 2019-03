La portavoz de Ciudadanos en Burgos abandonará la formación tras la victoria de Silvia Clemente La portavoz de Ciuddanos abandonará el partido. / GIT Gloria Bañeres considera que con la victoria de Clemente «pierde el partido» y se dará de baja una vez finalice la legislatura «por respeto a la institución» GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Sábado, 9 marzo 2019, 14:53

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Gloria Bañeres, se dará de baja del partido una vez que concluya la actual legislatura municipal. Así lo ha confirmado la propia Bañeres a este periódico después de conocer que Silvia Clemente será la candidata de la formación naranja a la Presidencia de la Junta de Castilla y León tras vencer en las primarias a Frnacisco Igea, a quien Bañeres había ligado su futuro político.

En este sentido, la actual portavoz municipal ya adelantó jornadas atrás que su continuidad en Ciudadanos dependía del resultado de las primarias, ya que, a su juicio , Clemente «no representa los valores del partido». Así se lo hizo saber a los órganos de la formación y a la opinión pública. Y finalmente, cumplirá su palabra y abandonará, no solo sus cargos públicos, sino el propio partido.

Eso sí, no lo hará de manera inmediata, sino que esperará a que acabe la legislatura municipal. «Me quedo estos dos meses por respeto a la institución y a los burgaleses que votaron un proyecto político que Silvia Clemente no representa», ha asegurado Bañeres al tiempo que insistía en que no puede «compartir» la decisión de los afiliados. «Va en contra de mis principios» estar en un partido que asume como candidata a una persona vinculada durante décadas al PP, ha añadido.

Sea como fuere, Bañeres abandonará la política municipal con una mezcla de «pena» y «rabia». «Pena» por abandonar un proyecto en el que viene trabajando con intensidad durante los últimos años y «rabia» por tener que hacerlo de este modo. Y es que, la decisión ha sido voluntaria, pero «forzada» por una situación sobrevenida como la victoria de Clemente en las primarias.