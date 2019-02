El equipo directivo se suma a la dimisión de la gerente y Atención Primaria se queda descabezada Imagen de las últimas concentraciones sanitarias en los centros de salud / BC El delegado territorial de la Junta en Burgos considera «injustificada» la presión a la que se les ha sometido y confía en que las aguas vuelvan a su cauce PATRICIA CARRO Burgos Martes, 12 febrero 2019, 20:42

Como estaba previsto, el equipo directivo se ha sumado la dimisión de Aser Morato, quedando vacía la dirección de la Gerencia de Atención Primaria hasta que se nombre nuevo gerente y este escoga a su equipo de trabajo. Y de momento se desconoce si existe relevo, al menos de manera oficial, pues la gestión la realiza la gerencia regional, según ha explicado el delegado territorial de la Junta en Burgos.

Baudilio Fernández Mardomingo considera que la presión a la que se ha sometido a la gerente, y a todo al equipo directivo, «no ha estado justificada», e insiste en que lo que se debe poner sobre la mesa son propuestas y no peticiones de dimisión. «No me ha gustado la postura» de los médicos, ha afirmado, ni el ultimátum dado el pasado jueves, cuando rompieron negociaciones exigiendo la dimisión de la gerente.

Y que, para entonces, ya se había mantenido una reunión con una representación de los coordinadores de los centros de salud de la zona básica de Burgos, a fin de buscar una solución para las guardias y el servicio de urgencias, y se habían planteado algunas propuestas. Y cuando la gerente convocó reunión para explicar al resto de coordinadores dichas propuestas, entonces, el Colegio de Médicos les pidió no acudir a la reunión y «nos quedamos sin interlocutores».

De ahí que Fernández-Mardomingo confíe en que, tras las dimisiones, se apaciguen los ánimos porque «si queremos acabar con los problemas de Atención Primaria tenemos que trabajar todos en el mismo sentido». Y trabajar con los médicos, que son los que realmente conocen sus problemas y sus necesidasdes, pues «sin su ayuda no podemos hacer absolutamente nada».

«Leal, capaz y comprometida»

Por otra parte, el delegado territorial espera que se produzca en el menor tiempo posible el nombramiento del nuevo gerente, que tendrá que ser una persona «comprometida, leal, capaz y que tenga el reconocimiento de todos los profesionales». Y es que nos podemos encontrar con una situación que nos lleve a estar sin gerente durante un año, si todo depende de que loa acpeten los profesionales, ha apuntado.

Baudilio Fernández-Mardomingo ha destacado el trabajo realizado por Aser Morato, a la que ha agradecido su «dedicación» y su esfuerzo por gestionar los problemas de Atención Primaria. En una negociación, ha explicado, tiene que haber propuestas y contrapropuestas, hay insistido el delegado territorial, y en el último proceso no siempre ha sido así.

Sobre la dimisión del resto del equipo directivo, el delegado no valora si es lógico o no, lo que sí está claro es que el nuevo gerente «tiene el derecho y la obligación» de escoger su propio equipo. Sin embargo, la dimisión del actual muestra su solidaridad con la gerente y, además, responde a las peticiones de los médicos, que no solo iban destinadas a Aser Morato sino a todo su equipo.