Vox apuesta por «unir fuerzas» en la oposición frente a la «pataleta» de la moción de censura

Sin líneas rojas y dentro del gobierno

«En el Ayuntamiento no nos pone ni el PP ni Cs, nos ponen los ciudadanos que nos han votado y a ellos nos debemos». Ángel Martín continúa defendiendo la posición que le llevó, el pasado sábado, a votarse así mismo como candidato a la Alcaldía de Burgos, lo mismo que su compañero, Fernando Martínez-Acitores, en ambos casos respaldados por la ejecutiva provincial y la militancia. «Estamos tranquilos con la decisión adoptada porque sabemos las razones por las que la adoptamos».

Unas razones que ya han explicado a la dirección nacional de Vox, pero que deberán de ampliar en una futura reunión en Madrid, a ser posible esta misma semana. «El partido es muy consciente de la entrega a Vox, de nuestra lealtad», ha afirmado Martín, insistiendo en la confianza mutua que existe. Desde Burtgos se reivindica el acuerdo nacional, pero también recuerdan que no habrían hecho lo que hicieron si sus razones no fueran «poderosas» y no les quedó otro remedio.

«Los votantes de Vox se merecen el mismo respecto que el resto» y, en la negociación con Ciudadanos, no ha sido así. «No se puede imponer un pacto», sin negociación en igualdad de condiciones, marcando «líneas rojas» como hizo la formación naranja cuando se sentó a hablar con ellos el viernes por la tarde, ha recordado Martín. «

A nosotros nos sitúan en un hipotético gobierno de coalición, no PP o Cs dándonos dádivas, sino los burgaleses con sus votos«, por ese motivo, en caso de conformar un gobierno de centroderecha, »tendremos que tener el peso que nos han dado los ciudadanos«, matiza el portavoz.

Tanto Ángel Martín como Fernando Martínez-Acitores están tranquilos ante cualquier decisión que pueda tomar su partido. «En cualquier momento que el partido me hubiera pedido dar un paso atrás, lo habría hecho y no habría pedido ni una explicación», y no solo ahora, matiza. Sin embargo, «sabemos que no nos lo van a pedir» porque van a comprender la situación de Burgos.