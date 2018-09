PSOE pide «medidas» contra el alcalde de San Juan del Molinillo, en Ávila Ayuntamiento de San Juan del Molinillo. / Google El portavoz socialista en la localidad, Antonio San Cristóbal, ha remitido un escrito al presidente del PP, con el fin de que cese la actividad del alcalde al frente de este ayuntamiento por sus «irregularidades demostrables» PAULA VELASCO Ávila Miércoles, 12 septiembre 2018, 14:06

El Partido Socialista de San Juan del Molinillo, localidad situada en la provincia de Ávila, ha remitido un escrito al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con el fin de que «tome medidas» con respecto al alcalde de este municipio, Andrés Herránz, por «sus irregularidades demostrables».

Según informó este medio el 15 de mayo, a raíz de una nota de prensa de los socialistas en la que se adjuntaba la sentencia facilitada también por ellos, la Audiencia Provincial de Ávila había reducido a un año la condena que el pasado mes de enero había pronunciado sobre el alcalde de San Juan del Molinillo, Andrés Herranz, por un «delito contra las instituciones del Estado, previsto y penado en el art. 502.2 CP». Tras presentar un recurso de apelación, esta condena se veía reducida temporalmente así como económicamente, ya que la nueva sentencia dictaba la pena «de seis meses multa a razón de seis euros al día». Al respecto, Herranz no quiso hacer declaraciones hasta recurrirla.

Ahora, el portavoz socialista en este consistorio, Antonio San Cristóbal, recuerda que «esa sentencia es irrecurrible. Se dicta claramente, pero el hecho de no poner costas servirá para que el alcalde la recurra una y otra vez».

A esta se suma un expediente sancionador, el número 125/2014, por parte de la Junta de Castilla y León, por adquirir una vivienda de protección oficial en Ávila, con domicilio en San Juan del Molinillo, y una multa de quince mil euros por «falta muy grave», por no utilizarla para «el cometido que era usarla como domicilio habitual y permanente». Este expediente sancionador se une a otro idéntico referido a su hijo, por los mismos hechos.

El portavoz socialista ha explicado que la Junta demostró que no vivía en la vivienda «porque cuando la adquirió en 2010 no estaba empadronado en el municipio, requisito obligatorio, y porque no había consumo de agua ni de luz».

Por esta razón San Cristóbal ha remitido un escrito al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con el fin de informarle de esta situación. «Esto se tiene que acabar y Casado tiene que dar una explicación. Llega un momento en que la decencia debe ir por delante», asegura. «Solo por el tema de las viviendas ya debería haber dimitido de su cargo».

Por su parte, el alcalde, Andrés Herranz, ha preferido no contestar a estas declaraciones.