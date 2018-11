El programa 'Stem Talent Girl' llega a Ávila La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el director de la Fundación ASTI Talent and Technology Foundation, Roberto Ranz, presentan en Ávila una nueva edición del programa 'Stem Talent Girl' en Castilla y León. / Ricardo Muñoz / ICAL El reto es promover el talento científico entre las estudiantes PAULA VELASCO Ávila Miércoles, 7 noviembre 2018, 18:00

El programa 'Stem Talent Girl' llega a Ávila con el fin de fomentar el talento sobre todo en las áreas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas o, lo que es lo mismo, los llamados campos 'stern'.

Tras comenzar hace tres años en Burgos —y conseguir llegar el año pasado a Valladolid y Cantabria—, en 2018 llega esta tercera edición incorporando cuatro provincias más de Castilla y León: Ávila, León, Salamanca y Segovia, además de comunidades como Madrid y Asturias.

«Apenas tenemos un 10% en España de niñas que quieren ser ingenieras. Esta situación es paradójica porque este sector va a crear la mayor importante tasa de empleabilidad en los próximos años. Se calcula que ocho de cada diez jóvenes tendrá empleo en el sector», ha asegurado Roberto Ranz, director de la Fundación ASTI Talent and Technology Foundation, que junto a la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ponen en marcha este proyecto.

«Inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología» es la misión de este programa porque «tenemos un déficit de talento digital en nuestro país, un problema que se extiende a nivel europeo», donde se ve «una falta de vocaciones en estos ámbitos y especialmente en el femenino», asegura Ranz.

El desarrollo de esta incentivación pasa por tres programas específicos, el primero de los cuales llega por primera vez a Ávila este año, con sesenta niñas inscritas. Se trata de 'Sicience for her', para niñas de tercero y cuarto de secundaria, y oferta cinco servicios educativos. El primero de ellos se basa en «los procesos de identificación de talento» a través de informes personales sobre su capacidad cognitiva con el fin de «animarlas a estudiar estas carreras», ya que «una de las barreras fundamentales» con las que se encuentran las jóvenes es que «se sienten menos capaces o menos listas que los niños, y es fundamental que estas niñas reciban un feedback positivo para afrontar materias» como física, matemáticas, etc.

El segundo servicio consta de ocho masterclass, cuarenta y ocho en Castilla y León, realizadas por «mujeres de primer nivel nacional e internacional en el campo de la ciencia y la tecnología, como presidentas de grandes compañías o este año María Blasco, «la científica más importante de España en el campo de la investigación del cáncer». Sesiones de orientación académica y profesional, así como talleres y contacto con compañías empresariales completan estos servicios.

Programas específicos por niveles

El programa consta a su vez, además del anterior, de otros dos programas más, que pretenden llegar a la capital abulense en las próximas ediciones. Se trata del 'Mentor Women', destinado a mujeres que cursan el Bachillerato, y a través del cual eligen «una mentora en función de sus intereses académicos, la cual la acompañará todo el curso y con quien harán un proyecto de investigación que después defenderán ante un jurado de expertos». Cien alumnos en la comunidad se beneficiarán de él.

Por último está el destinado a las alumnas universitarias, denominado 'Real Work', y que ofrece becas y prácticas en compañías españolas a alumnas recién licenciadas, «dándoles formación enriquecedora. Un programa piloto que comenzaremos con universidades de Castilla y León y Madrid», ha explicado Ranz.