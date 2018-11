José María Gil Tamayo, obispo electo de Ávila José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal y nuevo obispo electo de Ávila. / J. C. HIDALGO El actual secretario general de la Conferencia Episcopal sustituirá en el cargo a monseñor don Jesús García Burillo, en una ceremonia que tendrá lugar en la catedral de El Salvador, en Ávila, el próximo 15 de diciembre PAULA VELASCO Ávila Martes, 6 noviembre 2018, 18:31

El actual secretario general de la Conferencia Episcopal, el pacense José María Gil Tamayo, ha sido designado por el Papa Francisco como nuevo obispo electo de Ávila, como ha anunciado en rueda de prensa el hasta ahora obispo abulense, monseñor don Jesús García Burillo.

El nuevo obispo tomará posesión de su cargo en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en la catedral de El Salvador de Ávila. Hasta entonces, Jesús García Burillo «continuará gobernando la Diócesis en calidad de Administrador Apostólico hasta la toma de posesión de su sucesor», según ha leído el propio Burillo de la carta recibida hoy con el nuevo nombramiento.

Tras presentar su renuncia al Papa, en el mes de mayo de 2017 con motivo de su 75 cumpleaños y por razones de edad, el hasta ahora obispo abulense ha estado al servicio de la Diócesis y de la ciudad hasta lo que ha sido el Año Jubilar, recién finalizado. Por este motivo las pasadas navidades el mismo Burillo declaraba a los medios que intuía que su cese podría retrasarse hasta pasado el 15 de octubre, fecha del final del Jubileo.

El nuevo nombramiento se hará efectivo en poco más de un mes, cuando José María Gil Tamayo, cuyos últimos cinco años ha dedicado al cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal, llegue a Ávila para ocupar el nuevo cargo.

En el saludo enviado a la Diócesis abulense, el nuevo obispo Gil Tamayo recibe el nuevo cargo con las palabras «non ministrari sed ministrare», que según ha explicado Burillo están tomadas «de las palabras de Jesús a sus discípulos» y significan «no he venido a ser servido sino a servir». Así también lo ha difundido el propio Tamayo en un vídeo a modo de saludo, en el que se ha referido a la mayoría de los sectores de la sociedad abulenses, y donde ha asegurado que «los diocesanos de Ávila van a ser la razón de ser de mi vida y a quienes dedicaré todo mi tiempo y mi disponibilidad» a partir del día 15 de diciembre. Igualmente ha hecho referencia a los santos abulenses como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, así como a «San Pedro Bautista y mi paisano, San Pedro de Alcántara, para que me echen una mano» en esta nueva etapa, en la que «quiero que me recibáis como un abulense más que quiere trabajar con vosotros».

Despedida esperada

Por su parte, el que ahora pasa a ser Administrador Apostólico de la Diócesis de Ávila, don Jesús García Burillo, ha asegurado sentirse «muy feliz» al igual que «agradecido» a toda la Diócesis por su acogida durante estos quince años como obispo de Ávila. Durante el anuncio no ha concretado nada sobre su futuro, pero sí ha señalado que se quedará «en disposición de ayudar en lo que pueda» y aceptar «lo que el Señor me permita», como «obispo emérito» o «esposo emérito de la Iglesia». En todo caso su intención es continuar viviendo en la ciudad abulense, ya que ha asegurado entre bromas que está «preparando una casita que hay en el patio» del Obispado, lugar donde se guardan actualmente los coches, «si convenzo al administrador para que la arregle un poquito y tener ahí un pie donde posarme».

Durante estos quince años de obispado, desde el 9 de enero de 2003, Burillo ha presenciado actos como un funeral por el abulense fallecido en el accidente militar del Yak 42, y por otro abulense fallecido en Navarra en un atentado de ETA en junio del mismo año así como concelebró el funeral de Estado en La Almudena por los atentados del 11M en 2004

Igualmente ha estado presente en la celebración del V Centenario de la muerte de Isabel la Católica, celebrado la Eucaristía de Acción de Gracias por el nuevo Papa Benedicto XVI o la beatificación de diez sacerdotes, religiosos y religiosas abulenses, en 2007

No hay que olvidar dos de los acontecimientos más importantes que ha vivido la ciudad abulense en los últimos años como la celebración del Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, en 2015, y la celebración del Año Jubilar, del 15 de octubre de 2017 hasta la misma fecha de 2018, motivo por el cual él mismo cree que la llegada del nombre de su sustituto se ha hecho esperar.

Larga experiencia

El que será nuevo obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, nació el 5 de junio de 1957 en Zalamea de la Serena (Badajoz) y desde su ordenación como sacerdote en 1980 pertenece al clero de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, en cuyo Seminario realizó los estudios sacerdotales, licenciándose posteriormente en Estudios Eclesiásticos en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Igualmente es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y ha ocupado diferentes cargos eclesiásticos y de comunicación a lo largo de su vida.

Ha sido además Delegado Episcopal para el Patrimonio Cultural, profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor visitante en la Universidad Católica de El Salvador.

En el ámbito internacional, desde 2001 a 2011 ha sido experto del Comité Episcopal Europeo de Medios de Comunicación (CEEM); colaborador de la Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL) y ha asesorado sobre temas de pastoral de las comunicaciones a los obispos de las Conferencias Episcopales de El Salvador y de Chile. Igualmente hja sido miembro del Comité internacional preparatorio del Congreso Mundial de TV Católicas, celebrado en Madrid en octubre de 2006, dirigiendo también la oficina de prensa de dicho evento.

Ha desempeñado la tarea de adjunto para lengua española del Portavoz de la Santa Sede durante el periodo de renuncia de Benedicto XVI, Sede Vacante, Cónclave y elección del Papa Francisco, en febrero y marzo de 2013. En la Curia Romana ha sido Consultor del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales (2006-2016).

Durante 13 años (1998-2011) fue Director del Secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española hasta que el 20 de noviembre de 2013 fue elegido Secretario General de la Conferencia Episcopal Española.