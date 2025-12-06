Herido tras ser golpeado por un autobús en un pueblo de Ávila El accidente se ha producido este sábado por la mañana en Sotillo de la Adrada, cuando la víctima cruzaba por una calle

Un hombre resultó herido este sábado por la mañana al ser golpeado por un autobús mientras cruzaba la calle a la altura del número 9 de la avenida de Madrid de la localidad abulense de Sotillo de la Adrada, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

La sala del 112 recibió el aviso a las 12:43 horas, por lo que se movilizaron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil de Tráfico, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia y personal de Atención Primaria del centro de salud para atenderle.

