El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Heridas tres jóvenes al salirse un coche de la A-11 en Zamora

El accidente se ha producido sobre las nueve y media de la mañana de este sábado a las afueras de la ciudad

E. N.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:10

Comenta

Tres mujeres resultaron heridas leves este sábado por la mañana en una salida de vía de un turismo en la A-11, a la altura del kilómetro 455, a las afueras de Zamora, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

Noticias relacionadas

Un joven resulta herido en un atropello en Delicias

Un joven resulta herido en un atropello en Delicias

Herido un motorista de 54 años en una colisión en Palencia

Herido un motorista de 54 años en una colisión en Palencia

La Sala del 112 recibió el aviso a las 9:32 horas, por lo que se movilizaron hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como de Sacyl para atender a las tres heridas, de 29, 26 y 24 años, que se encontraban conscientes, pero con contusiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  4. 4

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  5. 5

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  6. 6 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  7. 7

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado
  8. 8

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Heridas tres jóvenes al salirse un coche de la A-11 en Zamora

Heridas tres jóvenes al salirse un coche de la A-11 en Zamora