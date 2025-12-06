Heridas tres jóvenes al salirse un coche de la A-11 en Zamora El accidente se ha producido sobre las nueve y media de la mañana de este sábado a las afueras de la ciudad

Tres mujeres resultaron heridas leves este sábado por la mañana en una salida de vía de un turismo en la A-11, a la altura del kilómetro 455, a las afueras de Zamora, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 112 recibió el aviso a las 9:32 horas, por lo que se movilizaron hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como de Sacyl para atender a las tres heridas, de 29, 26 y 24 años, que se encontraban conscientes, pero con contusiones.

