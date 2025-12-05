El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ambulancia y Policía Local de Palencia, en una imagen de archivo. M. Brágimo

Herido un motorista de 54 años en una colisión en Palencia

El accidente ha ocurrido pasadas las 7 de la mañana en la confluencia de la avenida Cuba con la avenida Brasilia

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:21

Comenta

Un hombre de 54 años ha resultado herido en la mañana de este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la capital palentina. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha registrado un aviso a las 7:22 horas, en el que se advertía de una colisión entre una moto y un turismo en la confluencia de la avenida Cuba con la avenida Brasilia en Palencia, en torno a la rotonda que deriva el tráfico hacia Villalobón.

Se ha solicitado asistencia sanitaria para el motorista, un varón de 54 años, y se ha dado a viso a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía Nacional y a Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  5. 5

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  6. 6 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  7. 7 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  10. 10

    Carnero insiste en que el convenio de integración «debe seguir vivo» pese al anuncio de Adif de resolverlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un motorista de 54 años en una colisión en Palencia

Herido un motorista de 54 años en una colisión en Palencia