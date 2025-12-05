Herido un motorista de 54 años en una colisión en Palencia
El accidente ha ocurrido pasadas las 7 de la mañana en la confluencia de la avenida Cuba con la avenida Brasilia
Palencia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:21
Un hombre de 54 años ha resultado herido en la mañana de este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la capital palentina. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha registrado un aviso a las 7:22 horas, en el que se advertía de una colisión entre una moto y un turismo en la confluencia de la avenida Cuba con la avenida Brasilia en Palencia, en torno a la rotonda que deriva el tráfico hacia Villalobón.
Se ha solicitado asistencia sanitaria para el motorista, un varón de 54 años, y se ha dado a viso a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía Nacional y a Sacyl.