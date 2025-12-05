Herido un motorista de 54 años en una colisión en Palencia El accidente ha ocurrido pasadas las 7 de la mañana en la confluencia de la avenida Cuba con la avenida Brasilia

El Norte Palencia Viernes, 5 de diciembre 2025

Un hombre de 54 años ha resultado herido en la mañana de este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la capital palentina. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha registrado un aviso a las 7:22 horas, en el que se advertía de una colisión entre una moto y un turismo en la confluencia de la avenida Cuba con la avenida Brasilia en Palencia, en torno a la rotonda que deriva el tráfico hacia Villalobón.

Se ha solicitado asistencia sanitaria para el motorista, un varón de 54 años, y se ha dado a viso a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía Nacional y a Sacyl.