Estiba mal colocada en una furgoneta.
Palencia

24 denuncias en las 248 furgonetas controladas por la Policía Local

El exceso de velocidad y la carga mal transportada son las principales infracciones

Palencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

La campaña especial de vigilancia y control de furgonetas de la Dirección General de Tráfico, con la que ha colaborado la Policía Local de Palencia, ha concluido con un total de 248 vehículos revisados y 24 denuncias interpuestas.

El exceso de velocidad y la carga mal estibada han sido las principales deficiencias detectadas a lo largo de la semana de campaña del 24 al 30 de noviembre. Ambas infracciones han representado el 58% del total de las sanciones.

Estos datos reflejan una evolución de las infracciones con respecto a la anterior campaña realizada en Palencia, en la que se controlaron 298 furgonetas y se tramitaron 16 denuncias.

En esa ocasión, los incumplimientos eran fundamentalmente referidos a no haber superado la inspección técnica, con el 69% de los casos, mientras que este año han representado el 17% de las denuncias realizadas.

