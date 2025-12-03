24 denuncias en las 248 furgonetas controladas por la Policía Local

El Norte Palencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:46 Comenta Compartir

La campaña especial de vigilancia y control de furgonetas de la Dirección General de Tráfico, con la que ha colaborado la Policía Local de Palencia, ha concluido con un total de 248 vehículos revisados y 24 denuncias interpuestas.

El exceso de velocidad y la carga mal estibada han sido las principales deficiencias detectadas a lo largo de la semana de campaña del 24 al 30 de noviembre. Ambas infracciones han representado el 58% del total de las sanciones.

Estos datos reflejan una evolución de las infracciones con respecto a la anterior campaña realizada en Palencia, en la que se controlaron 298 furgonetas y se tramitaron 16 denuncias.

En esa ocasión, los incumplimientos eran fundamentalmente referidos a no haber superado la inspección técnica, con el 69% de los casos, mientras que este año han representado el 17% de las denuncias realizadas.