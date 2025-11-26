La carencia de la tarjeta de transporte es una infracción común en las furgonetas La Policía Local desarrolla una vigilancia especial sobre estos vehículos de menos de 3.500 kilos para evitar repartos de paquetería fraudulentos

La Policía indica a una furgoneta que pare para su control, ayer en la avenida de Andalucía, cerca de Hospitalarias.

El Norte Palencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:38

La Policía Local de Palencia se ha sumado a una campaña de la DGT de control de furgonetas ligeras, de menos de 3.500 kilos. El incremento exponencial del transporte de paquetería ha llevado a que haya una mayor presencia de estos vehículos en vías urbanas y que su actividad se prolongue durante más horas y días de la semana.

Los agentes, que desarrollan esta semana la campaña especial de vigilancia, controlan desde la inspección técnica de los vehículos o las ruedas, así como que estén dadas de alta como tarjeta de transporte. «Todo aquel que hace un reparto de paquetería tiene que estar dado de alta y también los acompañantes porque debemos evitar los trabajos fraudulentos. También este tipo de furgonetas tienen mercancías perecederas, transportan alimentos, y también vigilamos mucho que los alimentos no pierdan la cadena del frío», explicó ayer el subinspector Félix Herrero, responsable de esta campaña.

Según indicó ayer la Policía Local en la presentación de la campaña, las infracciones más comunes están en deficiencias en la tarjeta de transporte que debe conceder la Junta de Castilla y León. «Hay muchos particulares que ahora mismo están haciendo paquetería sin estar dados de alta. Entonces también es una competencia desleal a la gente que lo lleva bien. Nos encontramos muchas furgonetas, como verá la gente también, que reparten paquetería de marcas y no están dadas de alta. Entonces hacen repartos que son ilegales», explicó.

«Cuando nos encontramos a personas que están ilegalmente en España, no dadas de alta, levantamos un acta y se lo mandamos a la Inspección de Trabajo, la cual luego revisa la empresa a ver si todo está en condiciones», añadió.

En colaboración con la Dirección General de Tráfico, la Policía Local de Palencia ha efectuado recientemente otra campaña sobre el transporte escolar, y esta semana se centra en furgonetas ligeras por la ciudad.

Las furgonetas de menos de 3.500 kilos de masa máxima autorizada representan un 14% del parque automovilístico español, y son, por sus características técnicas, vehículos que constituyen un mayor riesgo por su inferior equipamiento en seguridad activa y pasiva, así como por el mayor peso que transportan.

La falta de un mantenimiento adecuado de estos vehículos es una de las causas de siniestralidad. Según datos de la DGT, el 20% de las furgonetas de más de 15 años de antigüedad circula con la Inspección Técnica de Vehículos caducada.