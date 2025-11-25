El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos jóvenes circulan sobre un patinete eléctrico El Norte

Palencia

La campaña especial de vigilancia de patinetes eléctricos deja 57 denuncias

Son un 32% menos que las registradas en el anterior dispositivo en el mes de marzo, según indica la Policía Local

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:45

Comenta

La Policía Local de Palencia destaca la mejoría del comportamiento por parte de los conductores de patinetes eléctricos tras finalizar la campaña especial de vigilancia y control de estos vehículos de movilidad personal (VMP). A lo largo de la pasada semana, los agentes detectaron un total de 57 infracciones, que son un 32% menos que las registradas la anterior campaña, desarrollada en el mes de marzo.

En cuanto al tipo de denuncias registradas, la infracción más habitual es la de circular por las aceras o zonas peatonales, representando un 78% del total. El resto de denuncias se refieren a transportar a pasajeros en el patinete eléctrico, conducir haciendo uso del teléfono móvil o auriculares y no respetar la luz roja de un semáforo.

Tras analizar los datos, la Policía Local de Palencia considera que la reducción del número de denuncias se debe a una mayor concienciación de la normativa que deben cumplir estos conductores, apoyada en la continua observancia por parte de los agentes.

Aunque los datos son positivos, los agentes seguirán velando por el cumplimiento de la normativa de este tipo de vehículos en la vía pública durante el resto del año.

