La Policía Local denuncia en trece ocasiones a Adif por las obras del Ave

El Norte Palencia Martes, 25 de noviembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia ha tramitado un total de 13 denuncias contra Adif o sus empresas subcontratadas, con motivo de los trabajos que están realizando en dos puntos de la ciudad a lo largo de este año.

La última de ellas tuvo lugar anoche cuando, pasadas las 23:00 horas, los vecinos de la avenida de Asturias se quejaban por las molestias generadas por los trabajos que se estaban realizando por parte de una subcontrata de Adif. La empresa se encontraba colocando vigas de grandes dimensiones sobre pilares, con el objetivo de formar estructuras de pórtico. Estos trabajos estaban previstos que se prolongasen durante toda la noche, hasta las 06:00 horas.

Personados en el lugar, los agentes de la Policía Local de Palencia identificaron a los responsables de la obra y fueron testigos de que se estaba incumpliendo el horario límite para este tipo de trabajos en vía pública. Sin embargo, la de esta noche es solo una de las nueve ocasiones en las que la Policía Local de Palencia ha realizado un acta por estos motivos a lo largo de 2025.

Además, las molestias vecinales también se han referido a niveles de ruido excesivos. En concreto, en el mes de enero se realizaron un total de cuatro mediciones acústicas, resultando todas ellas positivas y estando incluso presente en dos de ellas el ingeniero municipal.

La Policía Local de Palencia sigue velando por el cumplimiento de la normativa en beneficio del disfrute de la vía pública y del descanso de sus vecinos.