Herida una mujer en Ávila tras chocar su turismo con una vaca El suceso se produjo a las 8:18 horas en la CL-505, a la altura de la localidad abulense de Tornadizos

La conductora de un turismo resultó herida esta mañana en la colisión de su vehículo contra una vaca en la CL-505, a la altura del kilómetro 7, en la localidad abulense de Tornadizos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente de tráfico tuvo lugar a las 8:18 horas y hasta el lugar se envió una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que trasladó a la herida al Hospital de Ávila.