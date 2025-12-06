El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia circula en una imagen de archivo. carlos Espeso

Herida una mujer en Ávila tras chocar su turismo con una vaca

El suceso se produjo a las 8:18 horas en la CL-505, a la altura de la localidad abulense de Tornadizos

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:27

La conductora de un turismo resultó herida esta mañana en la colisión de su vehículo contra una vaca en la CL-505, a la altura del kilómetro 7, en la localidad abulense de Tornadizos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente de tráfico tuvo lugar a las 8:18 horas y hasta el lugar se envió una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que trasladó a la herida al Hospital de Ávila.

