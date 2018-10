Ávila acoge el XVII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte Ávila acoge el XVII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. / P. V. Según el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), el sector atraviesa una «situación endiablada» PAULA VELASCO Ávila Miércoles, 3 octubre 2018, 22:17

Ávila acoge desde este miércoles el XVII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, que se ha inaugurado en el Palacio de Conresos y Exposiciones Lienzo Norte de la capital abulense.

Según Ovidio de la Roza, presidente nacional de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), este sector atraviesa una situación «endiablada», con problemas que abarcan tanto «reglamentación nacional como europea, y con la propia competitividad del sector». Estos temas se tratarán durante estos días al igual que temas fiscales, sobre infraestructuras, o laborales, en un encuentro que «puede marcar, con sus conclusiones, un punto y aparte en el sector».

Diésel

En este Congreso se podrán ver también algunos vehículos, camiones «último modelo, que ya no vienen por diésel, aunque el diésel no es lo que se ha dicho desde alguna imprudente manifestación de una ministra», ha asegurado, «porque no contamina en los términos ni mucho menos que se han comentado».

A la inauguración de este Congreso ha acudido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. En declaraciones a los medios ha destacado la relevancia de este sector en Castilla y León, al que «se le atribuye el 3% del PIB regional, unos mil ochocientos millones de negocio al año, que da empleo a noventa y cuatro mil personas, a través de catorce mil empresas que cuentan con treinta mil vehículos».

Igualmente ha destacado a Castilla y León como un punto estratégico «muy importante» por la situación geográfica tanto en el eje norte - sur de España, «así como en el tráfico transversal» de Europa hacia Portugal y los puertos de la fachada atlántica - cantábrica, desde donde se parte a América y África.