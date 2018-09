La Alhóndiga de Arévalo pide que se amplíe el horario de visitas a la iglesia de la Lugareja Imagen de la iglesia desde la alameda / F.G. MURIEL Ha iniciado una campaña de firmas en la plataforma change.org Jueves, 6 septiembre 2018, 19:22

'La Alhóndiga de Arévalo' Asciación de Cultura y Patrimonio, ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, para que turistas y arevalenses puedan visitar con un horario más amplio y accesible a la iglesia de Santa María de Gómez Román, popularmente conocida como ermita de La Lugareja, declarada Bien de Interés Cultural el tres de junio de 1931, y ratificado por la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

La petición va dirigida a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, al Director General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y al Alcalde de Arévalo, en el que piden que la iglesia de La Lugareja de Arévalo sea «propiedad de todos los arevalenses», de todos los españoles al ser un monumento declarado Bien de Interés Cultural y, por tanto, integrado en el Patrimonio Cultural Español.

La Iglesia de Santa María de Gómez Román, conocida popularmente como La Lugareja, al estar enclavada en finca de El Lugarejo, es un monumento de arte mudéjar del siglo XII declarado Bien de Interés Cultural. Actualmente, tanto el monumento como el caserío del Lugarejo, anejo perteneciente al municipio de Arévalo, se encuentran dentro de una finca particular cuyos propietarios no permiten el libre acceso al haber vallado o hecho desaparecer los caminos y senderos que llegan hasta el monumento, y del que desde la citada asociación manifiestan que no es propiedad de los dueños de la finca, sino que pertenece al patrimonio común de todos los arevalenses, de todos los españoles.

La protección y el enriquecimiento de los bienes que integran el patrimonio histórico español constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la Constitución en el que se pone de manifiesto que los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de la Ley 16/1985, de 25 de junio, gozan de especial protección y tutela.

Desde la asociación afirman que los dueños de la finca, se han apropiado en cierto modo de este importante monumento, pues solo permiten el acceso para poder visitarlo los miércoles de 13:00 a 15:00 horas y de forma gratuita, cumpliendo de esta forma la ley que obliga a que los BIC puedan ser visitados al menos dos horas a la semana; por lo que piden que el resto de los días y horas, todos los accesos permanecen cerrados, lo que consideran un horario claramente insuficiente para la magnitud e importancia del monumento, uno de los máximos exponentes del arte mudéjar de Castilla y León.