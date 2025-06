Andrea Díez Valladolid Miércoles, 11 de junio 2025, 07:23 Comenta Compartir

«No nos enseñan a envejecer, a la importancia de movernos, hacer deporte, cuidar los que ingerimos tanto mental como físicamente», considera la actriz y presentadora, Belinda Washington, que participará el sábado 14 de junio, en el festival 60+Activos. En concreto, conversará con los asistentes en una de las charlas que acogerá la Cúpula del Milenio.

Teniendo presente «el regalo que es vivir cada día», aboga por la investigación para descubrir y entender los hábitos de vida saludables que favorecen envejecer en las mejores condiciones. «Tenemos una durabilidad y aferrarte a la vida porque sí no creo que sea el camino. Creo que lo importante es darle calidad a los años más que a la cantidad, aunque vivir tiempo sea algo maravilloso». Hace referencia al estilo de vida en Japón, un país que ha batido el récord de longevidad, donde se promueve una dieta saludable, la actividad física y también «algo muy importante que a veces desestimamos, la amistad, el comunicarnos y no aislarnos».

Aunque reconoce que ahora «los 60 son como los nuevos 30», sí insiste en la necesidad de tener información sobre una alimentación adecuada y de forma paralela, mantener el enfoque en la salud mental. Asimismo, aborda la influencia del uso de las nuevas tecnologías en una sociedad interconectada que «a veces nos desconecta de una parte que nos hace vulnerables, que es nuestra conexión interna. Hay mucho de este sistema que creo que nos desarticula en muchas cuestiones».

Recuperar sueños

La actriz además anima a reflexionar y «rescatar» del cajón de los sueños aquellos anhelos que «por diferentes motivos: el trabajo, familia, la sociedad se han ido posponiendo, toca abrir ese cajón, echar un vistazo y ver que todavía hay mucho por hacer».

Inmersa en multitud de proyectos, con la gira de la obra teatral 'Renátame otra vez' , la emisión de los últimos capítulos de la serie 'Eva y Nicole', la grabación de su podcast y la preparación de una exposición de pintura, entre otros, reconoce que dedicarse al mundo de la interpretación «es una profesión muy longeva».

En este sentido, recuerda a grandes actrices como Lola Herrera, Carmen Maura o Núria Espert. «Han demostrado que tu cabeza se dinamiza con los textos que tienes que memorizar, la actividad física y el estar viajando también enriquecen» , además, «también es bueno crear tus propios proyectos. Acabo de escribir mi segundo corto, estoy escribiendo un libro, no me pongo cortapisas. Me formo y no doy por hecho ni por sabido nada. Soy una gran aprendiz y ambiciosa de conocimientos».

Programa 2025

Cuándo. Sábado, 14 de junio. 10:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30

Dónde. Cúpula del Milenio

Patrocinan. Ayuntamiento de Valladolid, Recoletas Salud y Ballesol.

Organiza. El Norte de Castilla.

Participan en esta edición de 60+ Activos. Ayuntamiento de Valladolid, Grupo Recoletas, Terapia Senior, Domusvi, Cirón Centro Integral de Rehabilitación, Viajes TUR4all Travel,Clínica Araúzo, Plena Inclusión Castilla y León, JBR Inmobiliaria, Clínica de Memoria Fundación Intras.

Actividades

10:30 Apertura de puertas.

10:35 Inauguración oficial.

11:00 Conversación con Belinda Washington.

12:00 Clase de baile fit dance con Suresh Singh.

12:45 Charla 'Ejercicio físico y cerebro'. Dra. Beatriz de la Calle, de Cirón Centro Integral de Rehabilitación

13:15 Concierto de Alfonso Pahino.

14:00 Cierre sesión matinal.

17:00 Apertura de puertas.

17:15 Coro del centro de vida activa San Juan. Voces de Olid.

18:00 Charla 'Nutrición y salud'. Verónica de la Fuente, de la Unidad de Nutrición y Obesidad de Recoletas Salud

18:45 Charla 'La lectura fácil, un buen compañero de viaje'. Erika Caballero, psicóloga del Área de Mayores de Plena Inclusión Castilla y León.

19:00 Sorteo de un crucero MSC. AA. Vallisoletana de Agencias de Viajes.

19:45 Actuación de Helena Bianco.

20:30 Cierre de puertas.