Programa de las fiestas de San Pedro Regalado 2018 Fiestas de San Pedro Regalado en Valladolid. / Henar Sastre Aquí puedes consultar el horario de todas las actividades EL NORTE Valladolid Lunes, 16 abril 2018, 20:03

Martes, 8 de mayo

19:00 h. Degustación de la Corona de San Pedro Regalado.

Miércoles, 9 de mayo

10:00 a 22:00 h. I Feria de Comercio Justo y Solidario 'Bosco en Vivo'.

17:00 a 22:00 h. San Pablo y Cadenas de San Gregorio; Mercado Castellano.

17:30 a 20:00 h. Actividades de calle para niños/as, jóvenes y adultos.

20:00 h. Final del festival: actuación de los 4 grupos finalistas y grupo invitado: Sixty Nine Souls.

20:30 h. Plaza Mayor: TEDxValladolidSalon 'Lugar de encuentro'.

Jueves, 10 de mayo

11:00 a 14:30 h. y 17:00 a 22.00 h. Mercado Castellano.

11:00 h. Plaza El Salvador. Ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado y pasacalles en Valladolid).

22:00 h. Plaza Mayor. Musical Los Nadie.

Sábado, 12 de mayo

10:00 h. Plaza Mayor. II Encuentro de Bolillos y Vainicas.

11:00 a 14:30 y 17:00 a 22:00 h. Mercado Castellano.

11:30 a 22:00 h. Plaza de Portugalete, 33ª Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León.

12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00 h. Cúpula del Milenio. Talleres e hinchables.

18:00 h. CC J. María Luelmo. Menudo Fin de Semana especial San Pedro Regalado. Clown y circo Margarito y Cía.

18:00 h. Skate-Parquesol (junto al estadio José Zorrilla). Vallatarde: Exhibiciones de Skate.

19:00 h. Plaza San Pablo. Ruta escenificada del Hereje.

20:00 h. Polideportivo de Parquesol. Vallanoche: Final VI Torneo de Fútbol Sala.

20:00 h. Plaza de Portugalete. Danzas del Mundo.

20:00 h. Plaza Mayor. Concierto Lírico 'Tres Sopranos para la Zarzuela'.

21:00 h. Cúpula del Milenio. Show musical infantil.

22:00 h. Las Moreras. Actuaciones musicales de grupos locales.

01:30 h. Riot Propaganda (grupo formado por Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus).

Domingo, 13 de mayo

08:00 h. Museo Patio Herreriano y plaza del Museo. XXXV Premio de Pintura Rápida San Pedro Regalado.

11:00 a 14:30 h. Plaza España. Mercado del Arte.

11:00 a 14:30 y 17:00 a 22:00 h. San Pablo y Cadenas de San Gregorio. Mercado Castellano.

11:00 h. Plaza El Salvador. Ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado y pasacalles de grupos de danza de la ciudad. Alfombra artística a cargo de José Gerbolés. A continuación imposición del pañuelo peñero a San Pedro Regalado a cargo de la Coordinadora de Peñas de Valladolid. Plaza Mayor, Festival de Folclore Castellano.

11:30 h. Pasacalles de todos los grupos de danza y dulzaineros participantes. Recorrido: Plaza España, c/ Teresa Gil, pza. San Felipe Neri, pza. El Salvador (ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado), c/ Regalado, c/ Constitución, c/ Santiago, Plaza Mayor.

11:30 a 22:00 h. Plaza de Portugalete. 33ª Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León.

12:00 h. Plaza El Salvador. Misa Solemne, en honor a San Pedro Regalado.

12:00 h. Plaza San Pablo. Ruta escenificada del Hereje. A cargo de Azar Teatro.

12:00 h. Campo Grande. LVII Recital poético 'Primavera'.

14:00 h. Establecimientos hosteleros de la ciudad. VI Jornadas del Lechazo.

12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00 h. Cúpula del Milenio. Talleres e hinchables.

17:00 h. Parque La Campiña. Barrio de San Pedro Regalado. Tía Melitona.

18:00 h. Plaza España. Fallo del jurado y exposición de obras participantes en el XXXV Premio de Pintura Rápida de San Pedro Regalado.

18:00 h. CC Canal de Castilla - Paseo Jardín Botánico 4 (escenario exterior). Menudo Fin de Semana especial San Pedro Regalado. Teatro Infantil- Rayuela Teatro. 'El mirlo blanco'.

18:00 h. Plaza Mayor. Festival de Folclore Castellano. Amigos del Folclore de Valladolid (Sección adultos).

18:45 h. Pasacalles de todos los grupos de danza y dulzaineros participantes. Recorrido: Plaza España, c/ Teresa Gil, c/ San Felipe Neri, c/ Fuente Dorada, c/ Ferrari, Plaza Mayor. A continuación, actuación de todos los grupos de danza. Homenaje a Jaime Lafuente.

20:00 h. Pérgola del Campo Grande. Fiestas de la Primavera. Verbena, Orquesta Duende.

20:30 h. Cúpula del Milenio. Espectáculo infantil Chiquilandia.

21:00 h. Plaza de Portugalete. Concierto 30 Aniversario 'Bluedays'.

21:30 h. Plaza Mayor.Concierto de La Bazanca 'Sones de Castilla y León'.

22:00 h. Plaza Carmen Ferreiro. Barrio de San Pedro Regalado.Verbena popular con la Orquesta Amalgama.

Lunes, 14 de mayo

11:00 a 14:30 y 17:00 a 22:00 h. San Pablo y Cadenas de San Gregorio.Mercado Castellano.

11:30 a 22:00 h. Plaza de Portugalete.33ª Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León.

12:00 h. Plaza Mayor.Festival Entre Culturas en honor a San Pedro Regalado.

12:00 a 14:00 h. Cúpula del Milenio. Talleres, actividades musicales e hinchables.

17:30 h. Plaza Mayor XXXV Día de las Casas Regionales. Desfile de c/ Santiago a Plaza Mayor.

18:30 h. XXVII Festival de Folclore. A cargo de los grupos de las Casas Regionales y Centros Provinciales de Castilla y León residentes en Valladolid.

19:00 h. Cúpula del Milenio. Espectáculo de magia. Nano Arranz.

20:00 h. Plaza de Portugalete. Concierto grupo Destrangis. Tributo a Estopa.

20:00 h. Plaza San Pablo. Actuación del grupo Abrojo Folk.

21:00 h. Plaza Mayor. Pasacalles hasta la Plaza de El Salvador y retirada del pañuelo peñero.

Martes, 15 mayo

11:00 h. Ermita de San Isidro Labrador. Festividad de San Isidro, Patrón de los labradores. Misa con el Coro Matices. Procesión tradicional. Acompañan dulzaineros Los Castellanos.

14:00 h. A partir de mediodíaEstablecimientos hosteleros de la ciudad. VI Jornadas del Lechazo.

18:00 h. Ermita de San Isidro Labrador. Misa

20:00 h. Explanada Ermita de San Isidro Labrador. Verbena popular con la Orquesta Bristol.