Segovia lucha contra el boom de los pisos turísticos
Viernes, 16 marzo 2018

Segovia no permanece ajena al fenómeno de los apartamentos turísticos. La situación preocupa –y mucho– al Ayuntamiento, temeroso de que el ‘boom’ acabe apoderándose del casco antiguo, vaciándolo de vecinos y convirtiéndolo en un «trampantojo». La irrupción de este tipo de alojamientos –muchos de ellos de manera alegal, en palabras de la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos– figura, de manera muy clara, en la última encuesta sobre ‘Comportamiento y perfil del visitante de la ciudad de Segovia en 2017’, elaborada por la Universidad de Valladolid bajo la dirección de los profesores Marta Laguna y Andrés Palacios.

Los apartamentos o pisos turísticos son ya el tercer tipo de alojamiento preferido por las personas que visitan la ciudad (un 10,6% asegura haberlo utilizado en 2017), después de los hoteles (69,3%) y las casas de familiares (11,5%), y por encima de las casas rurales (5%), las segundas viviendas (2,5%) y los ‘campings’ (1,1%). Según la encuesta, la utilización de los apartamentos turísticos (muchos de ellos promocionados por plataformas digitales de alquiler como Airbnb) es superior en aquellas personas que tienen menos nivel de renta y proceden de otras comunidades autónomas, pues el turista extranjero, por lo general, sigue decantándose por el hotel.

«Es un fenómeno que está soterrado, pero está –manifestó la concejala De Santos, que asistió a la presentación de los resultados de la encuesta–. Por este estudio sabemos que hay casi un 11% de personas que se aloja en este tipo de apartamentos, pero la responsabilidad de las inspecciones no le corresponde al Ayuntamiento sino a la Junta de Castilla y León. Es un problema que ocupa y preocupa. Los alojamientos turísticos (hablo de los alegales) no solo conllevan una competencia desleal, sino algo más preocupante: el vaciamiento de edificios en los cascos históricos de las ciudades debido a las molestias y a la subida de los alquileres. Un casco histórico deshabitado no es un elemento patrimonial, porque el patrimonio sin gente que lo viva y lo conozca es un trampantojo». Según la concejala, de todo ello se deriva un problema más: la clonificación de las ciudades. «La ciudad pierde su esencia. La desaparición del comercio tradicional y su sustitución por franquicias, unida a otras homogeneidades que ya están vigentes, permiten, por ejemplo, comprar un pantalón en Rabat y descambiarlo en Segovia. Esta clonificación de las ciudades es muy peligrosa. Es algo poco tangible, pero la ciudad pierde porque pierde su esencia», señaló.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, recordó que el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) solo autorizará la existencia de alojamientos turísticos en edificios completos o con entrada propia, separada de la que da acceso a las viviendas. «Ahora mismo, Madrid y Barcelona son ejemplos dramáticos. El fenómeno está desertizando sus cascos históricos, acabando con la residencialidad. Esto supone la desaparición del comercio tradicional y la carestía de los alquileres. En el centro de Madrid no encuentras un apartamento de 30 metros cuadrados por menos de 1.500 euros al mes. El Ayuntamiento de Segovia va a trabajar y luchar para que el casco histórico siga siendo residencial y se mantenga vivo. Es un problema muy serio al que hay que poner coto», dijo en la misma comparecencia.