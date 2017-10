Purines y mala cobertura lastran el turismo rural en Segovia Rubén Martín (izquierda), Domingo Asenjo y José Manuel Ruiz, de la Asociación de Turismo Activo, antes de la presentación. / Q. Yuste El sector cifra en un centenar los alojamientos que se encuentran «fuera de ordenación» QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 27 octubre 2017, 11:05

La provincia de Segovia lleva varios años en una situación de constante tira y afloja en lo que se refiere al turismo rural. Por un lado, las condiciones naturales y geográficas la convierten en una potencial referencia del sector que se queda en eso, en posible actor relevante en el futuro, debido a una serie de inconvenientes que impiden su desarrollo y que son criticados con frecuencia por la Asociación de Turismo Rural. Porque su riqueza patrimonial y cultural, así como su cercanía a ciudades como Madrid, deben luchar con problemas como la falta de cobertura de telefonía móvil, Internet o TDT, así como con los problemas derivados del tratamiento de purines en gran parte de la provincia o con los obstáculos administrativos que se encuentran los empresarios del sector.

La falta de cobertura y la gestión de los purines son las principales preocupaciones

«En unos años podemos tener una provincia tachada con una equis en rojo por el turismo rural por el mal estado medioambiental. Podemos convertirnos en una referencia negativa si no se toman medidas», augura Domingo Asenjo, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Segovia. Para no llegar a tal situación, pide a las administraciones, sobre todo a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Segovia, que creen una normativa que regule la gestión de purines, que utilicen el dinero empleado en subvenciones «que acaban en manos de hoteles o amigos» para solucionar los problemas de cobertura móvil e Internet, y que regulen las tasas de basuras de este tipo de establecimientos, similares en muchos casos a las de grandes hoteles o restaurantes cuando el residuo generado es sensiblemente inferior.

Con el reciente decreto de viviendas de uso turístico se han dado de alta unas setenta

En este sentido, Asenjo también lamentó la falta de relación de la asociación con la Diputación Provincial. «Llevamos casi dos años sin relación. Todo lo que planteamos dicen que no es su competencia», afirma el presidente de la asociación, quien considera un paso atrás la supresión del Patronato Provincial de Turismo y la creación de Prodestur. «Hacen cosas como un fin de semana turístico, pero luego no hacen ningún balance de resultados. Es ineficaz y solo sirve para que se saquen la foto. Ni pagando autobús, comida y visita han logrado que fueran más de cincuenta en un autocar», señaló. Asimismo, recordó las recientes declaraciones del obispo de Segovia, César Franco, quien criticó la falta de acciones de los políticos para luchar contra la despoblación. «Ahora solo planteamos cuestiones de imagen, pero no tomamos medidas para que la provincia sea atractiva», apuntó.

5.500 plazas

Actualmente, el sector cuenta en la provincia de Segovia con cerca de 650 alojamientos que ofrecen unas 5.500 plazas, «todas ellas extraordinarias», a través de unas 70 empresas de turismo activo que proporcionan todo tipo de actividades. Una oferta que «es mucho mayor que la demanda y que hace que tengamos que mantener o bajar los precios para estar ahí». A pesar de ello, no solicitan la paralización de este tipo de establecimientos por parte de las administraciones, aunque matizan que «las que no cumplen o no estén autorizadas que no supongan otro añadido para perjudicar el sector».

Sobre este asunto, Domingo Asenjo cifró en un centenar los alojamientos de la provincia que se encuentran fuera de ordenación. Una cantidad que el presidente de la asociación considera que no ha aumentado en los últimos años pero que sí subirá si no se ponen medidas. Entre sus propuestas figura seguir el ejemplo del Gobierno catalán, que denunció a los portales de Internet que publicaban alojamientos ilegales, obteniendo la razón en tres instancias judiciales diferentes. «La Junta de Castilla y León, con esta medida, se cargaría el 90% de los alojamientos ilegales» de la provincia. En este sentido, Asenjo reconoció que gracias al reciente decreto de viviendas de uso turístico se han dado de alta unas setenta que se encontraban en situación irregular.

Domingo Asenjo señaló que durante el último año la ocupación media de cada alojamiento no ha subido a pesar de haber recibido a un mayor número de visitantes, por lo que abogó por situar los días festivos junto al fin de semana (lunes o viernes) para potenciar este tipo de turismo.