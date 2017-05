La fiebre de los ‘miniyo’

Primero saltaron a las redes sociales y ahora se han convertido en camisetas de éxito. Son los ‘miniyo’, dibujos personalizados que la diseñadora de Nava de la Asunción Claudia García ideó hace unos meses como una forma de tener un detalle con amigos y familiares que tienen en el armario alguna prenda firmada por ella. De ahí pasó a idear uno para el avatar de un perfil de WhatsApp y luego ya vinieron los demás, con muchos de sus propios diseños y tratando de incluir algunos rasgos físicos de la persona en quien están basados. «Están inspirados en las muñecas que dibujaba con anterioridad, lo único que en este caso son más infantiles. La base siempre es la misma, la cabeza, los ojos, los labios, aunque a veces se tarda un poco más si llevan complementos estampados», señala la joven diseñadora.

Poco a poco Claudia se ha visto sorprendida por numerosas peticiones de personas que habían visto su ‘miniyó’ en Internet y querían tener el suyo propio. En poco tiempo realizó más de cuarenta diferentes, algunos de ellos para gente que casi no la conocía. Tras la repercusión obtenida, Claudia decidió lanzar una línea de camisetas con algunos miniyós que ya había diseñado con anterioridad, muñecas con trajes regionales y personajes de cuento. Así, tuvo que elegir entre la chulapa, la flamenca, la de San Fermín o la de mantilla, entre otras muchas, ya que incluso había diseñado el miniyó de algún torero como Sebastián Castella.

Las tres camisetas que más éxito están teniendo son las que incorporan el miniyó de la muñeca andaluza, la segoviana y la de San Fermín. «De momento solo están siendo plasmados en camisetas, pero no descarto hacerlo en más sitios, como bolsas o sudaderas», comenta la diseñadora navera.

Aunque se venden principalmente por Internet, ya se ha puesto en contacto con un distribuidor para llevarlas a distintos puntos de España, tanto a tiendas como a ferias. De hecho, las camisetas se presentaron en unas tertulias taurinas durante la Feria de la Magdalena de Castellón. «Según me comentan, a la gente le han parecido preciosas y originales, e incluso se llegan a usar como regalo. Se venden solo a 15 euros con el fin de atraer al mayor número de público posible». La creatividad no cesa, y ya han aparecido los ‘miniyo’ de equipos de fútbol. Una amplia gama que no deja de crecer.