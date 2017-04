Micropoemas tratados como pintadas en Palencia

No se sabe si fue un problema de coordinación, pero sí fue un error. Unas pintadas en el pavimento de cuatro calles del centro de la ciudad, que tenían todas las bendiciones oficiales, han durado cinco días, desde el domingo al jueves. Las pintadas reproducían poemas de la autora palentina María Jose Martín de la Hoz ‘Ajo’ (cantante -es una de las fundadoras del grupo Mil dolores pequeños-, poeta -o micropoeta-, agitadora y personaje de referencia de la cultura underground de Madrid) y forman parte del proyecto ‘Una manzana para comérsela a versos’, que ha ideado la Asociación de Amigos de la Caneja y ha contado con la financiación nada menos que de la Fundación Villalar, en el marco del convenio firmado el pasado 27 de marzo entre, nada menos otra vez, la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y el alcalde, Alfonso Polanco.

Los poemas se pintaron el domingo 23 de abril con el doble motivo del Día del Libro y de la Fiesta de Castilla y León. El jueves, empleados de la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza urbana, procedieron a borrarlas «con el acompañamiento de un coche de la Policía Local», según lamentó ayer el secretario de la Asociación de Amigos de la Caneja, Enrique Delgado.

Lo ocurrido, parece ser, ha partido del informe que un policía local, desconocedor del origen de las pintadas, ha transmitido a Urbaser, siempre pensando que eran obra de una gamberrada. De forma diligente, la concesionaria procedió el jueves a la eliminación de los micropoemas.

A la asociación ha sorprendido la rapidez con que por error se han retirado las pintadas, cuando además se han colocado con una pintura especial, «la que se usa para los pasos de cebra», puntualiza.

Delgado da por buenas las explicaciones del equipo de gobierno. «El alcalde y la concejala de Cultura, Carmen Fernández Caballero, nos han dicho que no sabían nada y que no han dado ninguna orden, y no solo nos han pedido disculpas, sino que se han comprometido a reponer los micropoemas», asegura.

Ajo había escrito los textos expresamente para esta acción urbana: dos en la calle Obispo Nicolás castellanos, uno en Los Soldados, otros en Valentín Calderón y otros dos en Ignacio Martínez de Azcoitia. El secretario de la asociación ha anunciado que, efectivamente, los textos volverán a ser pintados en los mismos emplazamiento, un trabajo que se llevará a cabo cuando esta entidad y el Ayuntamiento lo acuerden de forma coordinada.

La asociación se ha propuesto con esta actuación recuperar esta zona céntrica, «muy renovada y que ha perdido sus señas de identidad, ya que se ha quedado en un área desidencial vinculada al ocio y la hostelería, dotándola de una nueva identidad vinculada a la literatura», explicó Enrique Delgado, quien anunció que el objetivo es seguir pintando versos en esta zona en próximos años. «Las pintadas aportan a la ciudad un toque de cultura, de ironía y también de sonrisas, algo que hace falta a la ciudad», concluyó el secretario de la asociación que apoya la actividad de la Fundación Juan Manuel Díaz-Caneja.