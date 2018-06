Rajoy anuncia su retirada

Fin de una era. Mariano Rajoy se ha despedido ante el Comité Ejecutivo Nacional de los populares. «Pienso que ha llegado el momento de poner el punto y final», ha anunciado ante la plana mayor del partido. «El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Es lo mejor para mí, para el PP y para España», ha trasladado a los suyos, que acudían expectantes a la cita.

No habrá resistencia ni necesidad de interpretar al presidente. Tras su derrota en la moción de censura, Rajoy da un paso atrás. Seguirá al frente de la formación sólo hasta que se celebre el congreso extraordinario en el que se designe a su sucesor. En una «pronta» reunión de la Junta Directiva del PP se establecerá la fecha del cónclave para «abrir una nueva etapa en el partido con una nueva dirección». Hasta entonces, quien ha ejercido de líder de los populares desde el año 2004 no tiene intención de condicionar a su relevo. No introducirá cambios en el grupo parlamentario ni en la cúpula de Génova. «Eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia, si quiere», ha garantizado.

En su despedida ha dado, además, muestras de valorar que los populares hayan cerrado filas en torno a él durante tantos años, pese a que no siempre estuvieran de acuerdo con sus decisiones. «Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido de todos vosotros hasta el último día», ha reconocido emocionado. En ese momento, los asistentes a la reunión se han puesto en pie para arropar con un aplauso al ya expresidente del Gobierno. Se ha podido ver también conmovido, en la mesa de dirección, al coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, que en la última etapa ha tenido interlocución directa y diaria con Rajoy. «Ya estoy», ha tranquilizado el líder de los populares con ánimo de retomar su intervención.

La última parte del discurso ha estado centrada en garantizar lo mismo que ha obtenido: lealtad. «Esto es mi vida y quiero que siga siéndolo, no voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre, seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y, voy a decir una cosa muy importante, desde el primer momento, a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden», ha dejado caer a horas de que intervenga en público, en la presentación de un libro, José María Aznar, que públicamente ha censurado las decisiones de Rajoy desde hace años.

El deseo de los barones

No se ha olvidado de nadie. Y nadie ha querido ofender. Así como ha agradecido la tarea de los ministros, ha mencionado a su «única» vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero también al Comité Ejecutivo del PP encabezado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal. «Gracias por todos estos años, os aseguro que pesa más la alegría de haberlos compartido que el inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha», ha confesado.

Desde luego, ha cubierto con creces las expectativas de los barones del PP, que llevaban desde el viernes reclamando que Rajoy guiara al partido hasta su renovación en un congreso extraordinario. Ayer, sin embargo, temían que el anuncio no se fuera a producir. Esta mañana, todo ha cambiado y han dado por sentado que iba a haber calendario de retirada. «Normal». «No podía ser ya de otra manera».

En este momento, se suceden las intervenciones a puerta cerrada. «Loas», apuntan los asistentes. Rajoy les ha conminado, además, a ejercer en el nuevo tiempo una oposición «curtida». Se va cargando contra el «precedente grave» que sienta Pedro Sánchez al gobernar sin haber ganado las elecciones y censurando la «ambición atropellada» de Ciudadanos -ahora ya nombrado explícitamente-, que a su juicio le ha dado la «excusa» perfecta a la oposición. Y dejando claro su orgullo por su forma pausada de hacer política: «Homero ya describió a Ulises atado al mástil de su barco para no sucumbir a los cantos de las sirenas».