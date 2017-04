Con todo esto llega la final de la Copa del Rey

Respeto. Esa es la máxima que impone el deporte del rugby en cada uno de sus eventos. La Copa del Rey de Rugby es un evento deportivo que se ha convertido en todo un acontecimiento para la afición de Valladolid y para toda España. La temporada pasada fue todo un éxito y la organización RugbYA considera que así debe ser en esta segunda edición de la final en Zorrilla.

Respeto. La fiesta del rugby es para todos, para los aficionados locales y para los que vienen de fuera, para los que animan a un equipo y al rival, para los que sienten unos colores y los que solo van a disfrutar del deporte en estado puro.

Respeto. Las localidades del estadio no están numeradas. Únicamente tienen como referencia la puerta de entrada al estadio. Hay que hacer caso de las indiciaciones de los miembros de la organización que aclararán cualquier cuestión. Si llegas pronto al estadio podrás elegir mejor donde acomodarte dentro de la zona asginada en la localidad.

Respeto. Los propios jugadores sobre el césped marcan la pauta. Respeto máximo al rival y muy especialmente a las decisiones arbitrales. En el rugby no caben las protestas a los árbitros. No caben los insultos ni las palabras soeces, ni los abucheos y mucho menos cualquier situación de violencia. Eso no es rugby.

Respeto. Disfrutar del rugby supone aplaudir las acciones vistosas y emocionantes que se suceden en el juego, ya sea de uno u otro bando. La rivalidad única y exclusivamente la mantienen los jugadores sobre el césped. En las gradas es mejor disfrutar con los amigos o incluso con los contrarios, que también pueden llegar a ser amigos.

Respeto. Hay jugadas en el rugby que están rodeadas de una aureola que les da aún mayor trascendencia. Cuando un jugador se dispone a lanzar a palos, en un golpe de castido o bien tras un ensayo, el público suele guardar silencio por respeto a su concentración. Además, así se disfruta mucho más cuando el oval pasa entre ambos palos.

Respeto. En el rugby, una vez que se pita el final, el equipo vencedor hace un pasillo a su rival y después éste le hace lo propio. Y evidentemente se aplaude al vencedor cuando recoja el trofeo.

Respeto. El tercer tiempo es el momento de disfrutar con los amigos y los rivales, de conversar, de hablar de rugby y de tomar unas cervezas.

Actividades para hoy y mañana

A lo largo del día de hoy se celebrarán en las instalaciones de Pepe Rojo diversos partidos de veteranos entre los equipos del SIlverStorm El Salvador, el UE Santboiana y la Federación Asturiana de Rugby.

Hoy, sábado, a las 20:30 ambas directivas del SilverStorm El Salvador y el UE Santboiana celebrarán la cena de confraternización en un céntrico restaurante, junto con federativos y los colegiados.

El domingo, la organización ha previsto en los campos anexos a Zorilla, una Fan Zone para divertimentos y disfrute de los aficionados, que estará abierta desde las 10 de la mañana a las 20:00 horas, donde se podrá disfrutar de viandas y bebidas.

Igualmente la organización también ha instalado una zona de promoción del rugby en esa misma zona de los anexos al estadio donde habrá diversas actividades encaminadas a dar a conocer el mundo del oval, así como el merchandansing de los diferentes clubes.