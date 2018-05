Fútbol El San Agustín de Valladolid se queda sin ascenso de la manera más dolorosa Jugadores del San Agustín y el Rueda se saludan antes del último partido / CD San Agustín El club colegial ascendió el domingo al ganar al Rueda, pero una sentencia de la justicia deportiva les deja son poder subir a Regional preferente JESÚS DOMÍNGUEZ Miércoles, 23 mayo 2018, 21:22

La vibrante pugna por el ascenso en la Primera División de aficionados pareció quedar resuelta cuando el pasado domingo el San Agustín lo celebró sobre el césped después de ganar 3-1 al CD Rueda. Pero nada más lejos, porque una resolución adversa del Tribunal del Deporte de la Junta de Castilla y León ha provocado una alteración en la clasificación que deja tercero al conjunto colegial y otorga el campeonato al CD Navarrés.

La razón viene de la problemática surgida en torno al partido disputado ante La Pedraja, de obligada disputa por decisión del Comité de Apelación después de que el Comité de Competición sancionara al San Agustín por incomparecencia el 18 de febrero, fecha inicialmente dispuesta, con la pérdida del choque por 3-0 y de tres puntos adicionales.

Entonces, el conjunto colegial, que entendía la sanción como injusta después de que en un primer término tanto La Pedraja como Competición accedieran a un aplazamiento que no se llevó a cabo por problemas de fechas (obligando – en teoría– a la disputa del encuentro), elevó un recurso a Apelación, que anuló la sanción y determinó que el 23 de abril debía jugarse, desestimando el argumentario de la resolución anterior, que indicaba que, por un lado, las ausencias que argumentaba el San Agustín que tenía el 18 de febrero no eran causa de «fuerza mayor para solicitar tal suspensión y aplazamiento» y que, por otro, consideraba como no válidos los partes médicos presentados por defectos de forma.

Como quiera que Apelación estimó el recurso colegial, así fue, se jugó el 23 de abril, el San Agustín venció 1-2 en un partido salpicado por el ruido generado en redes sociales y en el entorno del fútbol modesto por una situación que La Pedraja denunció públicamente y recurrió ante el Tribunal del Deporte, que le ha dado la razón en última instancia anulando la resolución anterior y volviendo a la casilla de salida.

Durante la jornada de ayer, la Federación de Castilla y de Fútbol ha hecho efectivo el cambio en el resultado de 3-0 a favor de La Pedraja y de la sanción adicional de tres unidades, que deja al San Agustín compuesto y sin ascenso después de haberlo festejado. «El fallo es ejecutivo y se vuelve al punto de partida anterior, de acuerdo a lo que resolvió el Comité de Competición. La pérdida de seis puntos del San Agustín le hace perder la primera plaza y otorgaría el campeonato de liga, con todos los derechos que conllevan, al Navarrés», explica Manuel Heredia, presidente de la Delegación Provincial de la FCYLF, quien lamenta todo el dislate, que podrá prolongarse si el San Agustín decide acudir a la justicia ordinaria, a lo contencioso-administrativo, única vía que le queda para defenderse, al margen del recurso de reposición al propio Tribunal del Deporte.

La lástima es mayor porque, además, todo este proceso ha coincidido con una circunstancia impropia: la filiación al club colegial como jugador de un miembro del Comité de Competición regional (diferente al que en este caso se ha manifestado, el provincial). El artículo 89 de los estatutos de la FCYLF a la hora de establecer la incompatibilidad, prohibiendo que los miembros de los órganos jurisdiccionales federativos sean «directivos de clubes» o «hallarse en activo como árbitro, entrenador o futbolista», como es el caso de Juan Pablo Busto Landín.

Aunque, como aclara Manuel Heredia, anteriormente «no tomó parte de ninguna decisión, ya que él forma parte de otro Comité, de ámbito regional». El delegado provincial reconoce que «esta reglamentación existe», igual que la «irregularidad», que pareció subsanada desde el momento en el que la polémica nació, toda vez que el citado miembro del comité dejó de jugar… hasta el pasado domingo, cuando reapareció y marcó el último gol del no ascenso de su equipo.

Desde la Delegación se le apercibió la incompatibilidad mencionada, que aguardan que se subsane pronto de manera definitiva. Aunque Heredia huye de estas cuestiones y prefiere poner en valor «la deportividad con la que han actuado los equipos implicados» y, más si cabe, la independencia con la que los diferentes órganos han actuado. «Ni el Comité de Competición, ni Apelación ni el Tribunal del Deporte han actuado por nada ajeno al propio reglamento. Esa integridad no se puede poner en tela de juicio. Los tres han actuado conforme han entendido las leyes», afirma con rotundidad.

Volviendo al mencionado ascenso 'fallido', a Manuel Heredia le consta la desazón de los clubes y de los implicados con todo lo acontecido, una que es compartida, como presidente de la Delegación Provincial, y que espera que pronto quede como un simple cúmulo de circunstancias que nadie hubiera deseado vivir. Sobre todo el San Agustín, quien, salvo que se produzca un nuevo giro en otro eventual recurso, se ha quedado sin ascenso a Regional.